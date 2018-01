Shawn Mendes derruba Drake do topo da parada de discos Billboard 200

LOS ANGELES - O segundo disco de Shawn Mendes, estrela das redes sociais que virou cantor, estreou no topo da parada semanal norte-americana Billboard 200 nesta segunda-feira, 3, derrubando Drake, estrela canadense do R&B.

Illuminate de Mendes vendeu 121 mil discos, 79 mil músicas e teve 24 milhões de streamings, totalizando 145 mil unidades, de acordo com dados da Nielsen SoundScan para a semana terminada em 29 de setembro.

O adolescente canadense, que ganhou fãs no Vine, também ficou no topo da Billboard 200 com o seu disco de estreia, Handwritten, no ano passado.

Views de Drake caiu para o segundo lugar com vendas de 50 mil unidades, incluindo 55 milhões de streamings. O disco tem dominado a parada neste ano devido à força do seu streaming.

A parada Billboard 200 contabiliza unidades pela venda de discos, de músicas (dez é igual a um disco) e pelo streaming (1.500 é igual a um disco).