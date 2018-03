Sharon Jones vem a São Paulo para Festival de Jazz

A diva da black music americana Sharon Jones vem ao Brasil para o BMW Jazz Festival no Auditório do Ibirapuera, que acontece de 10 a 12 de junho, em São Paulo.

Descoberta tardiamente, ela chega acompanhada de seu grupo, The Dap Kings, que ganhou reconhecimento mundial ao gravar seis das onze faixas de Back to Black, disco de maior sucesso de Amy Winehouse.

O Festival traz ainda o veterano Wayne Shorter, saxofonista americano que fez parte da banda de Miles Davis e considerado por muitos o maior compositor vivo do jazz, que vem com o seu quarteto, formado por alguns dos melhores músicos da atualidade: Danilo Perez, no piano, John Patitucci, no baixo, e Brian Blade, na bateria. O também saxofonista tenor Billy Harper, também dos Estados Unidos, dez anos mais jovem do que Shorter, apresenta com o seu quinteto um jazz temperado pelas raízes blues e gospel, adquiridas em sua infância no Texas.

O compositor e baixista norte-americano Marcus Miller promove um tributo a Miles Davis com o celebrado projeto Tutu Revisited, onde faz uma releitura do seminal Tutu, álbum do trompetista lançado em 1986.

A Orkestra Rumpilezz é a principal representante da música brasileira no line-up do festival. Outra atração aguardada é a Funk Off Brass Band, banda marcial italiana de sopro e percussão.

Diretamente da Carolina do Sul, o grupo Madison Bumblebees of Winnsboro foge dos padrões do gospel (coral, órgão e bateria), adotando uma formação inovadora em que os instrumentos de frente são trombones, aliados ao vocal característico.

O francês de origem catalã Renaud Garcia-Fons, um dos maiores contrabaixistas do mundo, também se apresenta no Festival.

Além das atrações no Auditório do Ibirapuera, a programação acontece também ao ar livre no parque, com shows e uma sessão de cinema com filmes relacionados ao estilo musical.

Ouça a música "100 Days, 100 Nights" de Sharon Jones & The Dap-Kings