Shania Twain volta ao topo e Tom Petty entra novamente nas paradas dos EUA

O primeiro álbum de estúdio de Shania Twain em 15 anos estreou no topo das paradas de álbuns da Billboard, ao passo que a morte do roqueiro Tom Petty fez com que suas músicas voltassem às paradas norte-americanas.

O álbum Now, de Twain, vendeu mais de 137 mil cópias em sua primeira semana, de acordo com dados da Nielsen SoundScan nesta segunda-feira, 9, quase o dobro em relação a lançamentos das cantoras pop Demi Lovato e Miley Cyrus.

O álbum Greatest Hits de Petty com sua banda The Heartbreakers, lançado pela primeira vez em 1993, vendeu mais de 83 mil unidades e assumiu o número 2 na Billboard 200 uma semana após o cantor de American Girl falecer, aos 66 anos.

A parada Billboard 200 contabiliza unidades de venda de álbuns, venda de faixas (10 músicas equivalem a um álbum) e atividade em streaming (1.500 reproduções equivalem a um álbum).

A cantora country-pop canadense, de 52 anos, lançou Now após vários anos fora dos estúdios, depois de lutar contra doença de Lyme e um difícil divórcio.

Tell Me You Love Me, de Demi Lovato, assumiu o terceiro lugar, com 73 mil unidades vendidas, enquanto a mudança de direção de Miley Cyrus para um estilo mais tradicional norte-americano com Younger estreou em quinto lugar, com cerca de 45 mil unidades vendidas.

Também foi uma boa semana para Beyoncé e para levantamento de fundos para desastres causados por furacões e terremotos. O remix da cantora de R&B do sucesso em espanhol Mi Gente assumiu o principal posto da parada de músicas digitais, que mede venda online de singles.