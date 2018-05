Shania Twain vai retomar carreira com shows em Las Vegas

A canadense vencedora do Grammy, que ficou fora dos holofotes por sete anos para se focar em seu casamento que ruía, vai tirar a poeira dos seus grandes sucessos para os fãs na arena de 4.300 lugares no Caesar's Palace.

O show chamado "Shania: Still the One", vai começar no dia 1o de dezembro de 2012. Ela vai ser a primeira cantora country a se apresentar como a principal atração do lugar.

O anúncio acontece depois de um documentário na TV e um livro nos quais Shania, de 45 anos, descreveu a destruição do seu casamento de 14 anos e os medos de que nunca cantaria novamente por conta de uma doença chamada disfonia, em que os músculos apertam as cordas vocais.

Seu álbum de 1997, "Come on Over", foi um grande sucesso, elevando a venda mundial de discos para mais de 75 milhões. O seu último lançamento em estúdio foi em 2002 com "Up!".

Ela abandonou a carreira para se concentrar no casamento com o recluso produtor e compositor Robert John "Mutt" Lange. O casamento acabou em 2008 quando Lange e a melhor amiga de Shania se apaixonaram.

"Eu imaginei que nunca iria cantar de novo", disse Shania a Oprah Winfrey em maio, na sua primeira entrevista na TV em sete anos. "Meus medos e ansiedades foram, aos poucos, esmagando a minha voz."

Sua decisão de retomar a carreira será revelada no episódio final da série de TV do canal OWN chamada "Why Not?." Ela deve lançar o seu primeiro single em seis anos "Today (is Your Day)."

(Reportagem de Jill Serjeant)