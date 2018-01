Shakira volta ao México em sua turnê mundial A colombiana Shakira confirmou que voltará ao México em maio para fazer shows em oito cidades. As apresentações são parte da segunda etapa de sua turnê mundial, informou nesta sexta-feira, 30, a empresa que agencia a cantora. Shakira iniciará sua viagem ao México no dia 9 de maio, na cidade de Culiacán. No dia 11 ela estará em Aguascalientes e, no dia 13, na Cidade do México. No dia 16, se apresenta em Querétaro, depois em Veracruz (18), Puebla (20), Torreón (23) e em Monterrey, no dia 30 de maio. Shakira começou a segunda parte de sua turnê no último dia 2. Ela deve viajar pela Hungria, Áustria, Dinamarca, República Tcheca, Noruega, Suíça, Finlândia, Holanda, Inglaterra, Portugal e Espanha. Depois, se apresenta nas cidades de Bombaim, na Índia e Dubai, no Emirados Árabes Unidos. A colombiana vendeu mais de 35 milhões de álbuns em todo o mundo e no ano passado esteve no México para se apresentar em Guadalajara, Monterrey e na Cidade do México.