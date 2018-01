Shakira surpreende fãs com show em um bar de Miami 

Já era madrugada quando a cantora colombiano Shakira decidiu fazer um pocket show para um grupo de fãs que a esperava em um bar de Wynwood, um bairro de Miami (EUA.

Feliz da vida com o sucesso do lançamento de El Dorado na última sexta-feira, 26, Shakira cantou duas músicas do novo álbum.

Em sua página do Instagram, cantora colocou um vídeo da apresentação feito por um dos presentes.

Shakira se apresentou à uma hora, horário local, acompanhada de uma pianista Laura, sua amiga e ex-professora desde Barcelona.

A própria Shakira, que na quinta-feira havia apresentado canções de El Dorado em um conhecido bar em Miami, havia anunciado a seus 45 milhões de seguidores no Twitter que na noite de sexta-feira faria uma surpresa em Wynwood Yard, que ficassem atentos.

O anúncio se espalhou como pólvora através das redes sociais e quando a cantora apareceu, o lugar estava lotado, segundo o jornal The Miami Herald. Havia cerca de 1.200 pessoas, de acordo com Robyn Baltuch, diretor de eventos no Wynwood Yard.

El Dorado, o primeiro álbum da artista colombiana em três anos, subiu ao topo da parada em poucas horas desde o lançamento, chegando ao número um em 34 países. "Número 1 em 34 países com El Dorado !!! Como posso agradecer por tudo que vocês me dão?? Shak", escreveu a cantora na rede social.

Este é o 11º álbum de estúdio de sua carreira, que aparece na capa emergindo de uma espécie de banho de leite rejuvenescedor "El Dorado é a inspiração. Eu tenho sido capaz de redescobri-la quando pensava que havia escapado, quando pensei em fazer músicas novamente era uma tarefa quase impossível. Para isso, o apoio da minha família foi fundamental ", disse o colombiano Efe sexta-feira em uma entrevista.