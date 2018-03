Shakira revela desejo de ser mãe, mas tem medo de casamento

A cantora colombiana Shakira afirmou que quer ser mãe, mas tem medo de casar e, por isso, prefere ser uma "eterna namorada". "Obviamente há dentro de mim uma voz que diz: 'Faça agora! Tenha um filho!', e acho que estaria pronta para isso", disse Shakira em entrevista à revista Elenco. "Me espanta a idéia de me casar, acredito que é mais romântico continuar namorando, porque isso permite ao homem não dormir em uma coroa de louros", filosofou a cantora do hit Estoy Aqui. Shakira namora há oito anos Antonio De La Rúa, filho do ex-presidente argentino Fernando De La Rúa. "Tomamos todas as decisões juntos, é o meu maior apoio e toma conta dos meus contratos", revelou Shakira.