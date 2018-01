Shakira revela capa e data de lançamento do novo álbum, 'El Dorado'

Shakira divulgou nesta quarta-feira, 11, em suas redes sociais a capa e a data de lançamento do seu novo disco, que se chama El Dorado. O material, gravado inteiramente em espanhol, chega às lojas no dia 26 de maio e já conta com o sucesso Chantaje e o single Me Enamoré, que terá o seu clipe revelado em breve.

Em entrevista ao Estado em dezembro do ano passado, a cantora colombiana falou sobre seu novo trabalho. "Estou a todo vapor, compondo e criando muitos ritmos. Ando numa velocidade absurda para lançar o disco e dar início à turnê mundial que deve passar, inclusive, pelo Brasil em 2017", afirmou ela.