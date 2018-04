Shakira receberá prêmio em Davos

A cantora pop colombiana Shakira receberá um prêmio no próximo Fórum Econômico Mundial, entre 17 e 20 de janeiro em Davos (Suíça), entregue a personalidades de todos os meios que são considerados "exemplos de liderança" em nível global.

Shakira "é uma defensora apaixonada da educação, em particular nos primeiros anos de vida", declarou o Fórum em um comunicado, destacando que aos 18 anos ela fundou a fundação Pies Descalzos, que criou seis escolas na Colômbia.

A cantora, companheira de Gerard Piqué, craque do FC Barcelona, também é embaixadora da boa vontade do Unicef. Ela receberá o prêmio Crystal Award "como reconhecimento ao seu compromisso com o desenvolvimento precoce das crianças".

Este ano também receberão o prêmio a violinista alemã Anne-Sophie Mutter, muito ativa na educação musical, e o ator americano Forest Whitaker.