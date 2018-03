Shakira quer gravar videoclipe inspirado em Bollywood A cantora colombiana Shakira está fascinada pelos movimentos da dança indiana e, segundo afirmou Farah Khan, sua coreógrafa, pretende gravar um videoclipe inspirado no estilo de Bollywood, como é chamada a indústria cinematográfica do país. Shakira concorreu ao VMA em sete categorias, mas levou o troféu somente como melhor coreografia, com a música "Hips Don´t Lie". A performance da pop star na cerimônia de premiação musical do MTV Video Music Awards, realizada no dia 1.º, foi claramente influenciada pela dança indiana. Farah Khan disse que Shakira "ficou tão tocada pelos movimentos da dança indiana" criados para o espetáculo, que "pediu para incorporar passos análogos no seu próximo clipe". Farah está trabalhando atualmente nas coreografias do filme de Bollywood "Let Peace Prevail", que não conta com Shakira no elenco. Mas a coreógrafa afirmou que, se a cantora desejar, é possível inserir um número para ela no filme que está sendo produzido. "Posso criar uma nova música para a Shakira se ela decidir participar do meu filme", disse a coreógrafa. Bollywood tem um volume de trabalho superior até mesmo ao de Hollywood e fica atrás apenas de Nollywood, a indústria cinematográfica da Nigéria, na África.