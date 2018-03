Shakira pede melhor educação infantil em sua estreia como assessora de Obama

WASHINGTON - A cantora colombiana Shakira estreou nesta quinta-feira, 7, no conselho que assessora em matéria de educação hispânica o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, com o desejo de apresentar novos aspectos que melhorem a educação pré-escolar no país.

Em seu primeiro dia na Comissão para a Excelência Educacional dos Hispânicos, Shakira se disse "encantada" por compartilhar as lições aprendidas nos últimos 15 anos desde que criou a fundação Pés Descalços, que proporciona educação e alimentos a crianças carentes da Colômbia e Haiti, entre outros países.

"Meu grande desafio nesta comissão é o de compartilhar a experiência que tive trabalhando com população infantil que vive na pobreza extrema", declarou a cantora, que foi nomeada oficialmente para o cargo na quarta-feira.

Shakira enfatizou a importância da educação das crianças menores de 6 anos, um período "vital para garantir que tenham uma vida bem-sucedida como adultos".

"Não há investimento melhor nem mais rápido que o que repercute na educação de nossas crianças quando elas são muito pequenas", ressaltou Shakira, em declarações na Casa Branca. Ela pediu mais programas, creches e escolas para a formação nessas idades.

Perguntada sobre seu interesse em se envolver na educação dentro dos Estados Unidos, a cantora colombiana destacou que se importa muito com o país. "À minha maneira, eu também vivo meu próprio sonho americano", disse Shakira, que tem residência em Miami (Flórida).

Ela lembrou o quanto lhe marcou o fato de "ter crescido exposta a tanta desigualdade" durante sua infância, em Barranquilla (Colômbia).

"Estou convencida de que podemos sair dessa, que há uma forma de romper o ciclo da pobreza. E acho que a educação é fundamental para isso", indicou.

A cantora, que também colabora com a fundação ALAS no Brasil e é embaixadora da Boa Vontade do Unicef desde 2003, teve uma relação estreita com o Governo de Barack Obama, desde que fez um show na cerimônia de posse do líder em janeiro de 2009.

Sete vezes ganhadora do prêmio Grammy Latino e dois Grammy, Shakira seguiu depois da sessão ao Congresso americano, onde fez o juramento seu cargo como assessora.