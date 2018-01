Shakira lança vídeo de 'Perro Fiel', seu novo single com Nicky Jam

A cantora colombiana Shakira lançou na sexta-feira, 15, o videoclipe de seu novo single, Perro Fiel, junto ao cantor de reggaeton de origem porto-riquenha Nicky Jam, com quem colabora pela primeira vez.

O vídeo foi gravado em Barcelona, na Espanha, e resgata seus famosos movimentos de quadril que ficaram eternizados em clipes como Hips don't Lie e La tortura.

A artista, pintada e vestida completamente de dourado, fazendo alusão ao título do seu álbum mais recente, El Dorado, divide a cena com Nicky Jam, no que parece ser uma corrida de motos.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O videoclipe foi dirigido por Jaume de Laiguana e produzido por Shakira, Nicky Jam e Saga WhiteBlack.

El Dorado, que estreou no número 1 da lista Top Latin Albums da revista Billboard, é o primeiro disco da cantora desde Shakira (2014), e o primeiro em espanhol desde Sale el Sol (2010).

Shakira começará no próximo dia 8 de novembro sua turnê El Dorado World Tour em Colônia, na Alemanha, e depois visitará Estados Unidos, Europa e Canadá.