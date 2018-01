Shakira ganha estátua em Barranquilla, sua cidade natal Uma estátua de 4,5 metros de altura e seis toneladas de peso em ferro fundido da cantora pop Shakira chegará no domingo para ficar definitivamente na cidade natal da cantora, Barranquilla, no norte da Colômbia. O governador do distrito alemão de Rhein-Kreis Neuss, Dieter Patt, presenteou em novembro a gigantesca estátua da cantora ao departamento de Atlântico, em Barranquilla, ao completar 100 anos de sua fundação. Patt, que é pintor e um grande admirador da cantora, foi o desenhista da escultura. Ainda não se definiu o lugar da cidade aonde ficará a estátua. A escultura chegará a Barranquilla a bordo da embarcação polonesa Marina, que zarpou da Alemanha há quatro semanas. Shakira tem mais de 30 milhões de álbuns vendidos - com músicas em inglês e em espanhol - e tem no currículo três Grammys, o consagrado prêmio norte-americano de música. Este ano, ganhou o Grammy na categoria melhor rock latino alternativo. A cantora é presença garantida no Rock in Rio-Lisboa, que acontece em maio.