Shakira envia mensagem a seqüestrados e guerrilheiros das Farc

A cantora colombiana Shakira enviou nesta quinta-feira, 17, uma mensagem aos reféns que ainda permanecem em poder das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), e convidou os integrantes do grupo guerrilheiro a ver no resgate de Ingrid Betancourt a sua própria libertação. "Quero enviar uma mensagem a todos os que estão em cativeiro, que sabem que a Colômbia está com vocês, que carregamos vocês no pensamento e no coração, que temos um presidente muito corajoso, que estamos mais unidos do que nunca enviando uma mensagem ao mundo sobre a importância da liberdade", disse Shakira de Paris à rádio Caracol. A artista fará um show gratuito no próximo domingo em Letícia, capital do departamento do Amazonas, sul do país, em comemoração à independência da Colômbia. Nessa cidade também acontecerá a tradicional parada militar, em que estará presente Luiz Inácio Lula da Silva, ao lado dos presidentes colombiano, Álvaro Uribe, e peruano, Alan García. Shakira também falou para "todos aqueles que levantam as armas em nosso país, que têm a possibilidade de se libertar dessas prisões, dessas prisões que são a violência, que se identifiquem com a libertação de Ingrid Betancourt e que possam ver o reflexo da sua própria libertação". "Acredito que esse é um momento que poderia ser aproveitado para refletir, para depor as armas para se reinserir na vida civil, que acredito ser muito melhor que a vida de obscuridade na selva", declarou Shakira.