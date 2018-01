Shakira e Wyclef Jean vão se apresentar juntos no Grammy Shakira e Wyclef Jean vão se apresentar juntos na cerimônia de premiação da 49.ª edição do Grammy, que acontece no domingo. No evento, Chris Brown, Lionel Richie e Smokey Robinson vão cantar durante um segmento de homenagens a cantores de rhythm´n´blues, de acordo com a revista Billboard. Além disso, o trio Rascal Flatts vai se unir à cantora Carrie Underwood, famosa por sua participação no programa American Idol, para fazer uma homenagem ao rock de influência country. A festa do Grammy também terá participações de Beyoncé, Dixie Chicks, Gnarls Barkley, Red Hot Chili Peppers, Christina Aguilera, Mary J. Blige, Ludacris, Justin Timberlake, Carrie Underwood e o trio formado por John Mayer, John Legend e Corinne Bailey Rae. O trio Police, novamente reunido, vai abrir a cerimônia, que será transmitida pela CBS, cantando Roxanne, segundo fontes. Entre os novos apresentadores anunciados estão Natasha Bedingfield, Tony Bennett, o comediante Lewis Black, o ator Nicolas Cage, o lendário jazzista Ornette Coleman, LeAnn Rimes, Seal, o ator David Spade e Nicole Scherzinger, das Pussycat Dolls. Mary J. Blige lidera os indicados ao Grammy, com oito indicações. O Red Hot Chili Peppers recebeu seis indicações, e James Blunt, Dixie Chicks, Danger Mouse e Prince estão entre os oito grupos e artistas a terem recebido cinco indicações cada.