Shakira e Plácido Domingo cantam na final da Copa do Mundo A cantora colombiana Shakira fez uma apresentação sexy na cerimônia de encerramento da Copa do Mundo que precedeu a partida entre as seleções finalistas França e Itália, no Estádio Olímpico, em Berlim. No intervalo, foi a vez do tenor espanhol Plácido Domingo entrar em cena e emocionar a platéia. Shakira performou junto com o rapper Wycleaf Jean, cantando o hit Hips Don´t Lie. Vestida com uma sensual roupa laranja, a cantora foi acompanhada por dezenas de dançarinas e músicos em um cenário Futurista. A acústica do estádio não ajudou a artista, mas o ritmo do espetáculo serviu como uma bela abertura para a decisão. Já Plácido Domingo, acompanhado por um coral, interpretou uma canção que falava da amizade. A música, Willkommen Bei Uns, (Bem-vindo Entre Nós) foi criada pelo filho do tenor. Na última sexta-feira, pouco antes da final da Copa, Domingo se apresentou com o tenor mexicano Rolando Villazón e a soprano Anna Netrebko em Waldbüne de Berlim, anfiteatro ao ar livre situado em uma área verde próxima ao Estádio Olímpico. O concerto, acompanhado por cerca de 20 mil pessoas, foi transmitido para 60 países.