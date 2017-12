Shakira é homenageada em Miami com ´chaves´ da cidade A cantora colombiana Shakira recebeu as "chaves de Miami" por ter batido o recorde de apresentações na cidade e ser considerada uma representante dos latinos em todo o mundo. Em entrevista coletiva, o prefeito de Miami, Manny Díaz, entregou à cantora as chaves, nesta quinta-feira. "É um prazer e uma honra reconhecer uma artista que quebrou recordes no American Airlines Arena, com cinco espetáculos lotados e que representa todos os latinos em todas as partes do mundo", disse o prefeito. A cantora, de 29 anos, reconheceu a importância da cidade e seu povo para a sua carreira. "Queria lembrar o que há anos senti: que Miami se tornaria uma grande cidade para minha carreira artística", disse a estrela, que lança o novo compacto, Ilegal, acompanhada pelo guitarrista Carlos Santana. Shakira, natural de Barranquilla, estourou com a canção Estoy Aqui, de Pies Descalzos (1996), seu terceiro disco. A música Hips Don´t Lie, do CD Fijación Oral Vol. 2 (2006), consagrou-se como uma das canções mais tocadas nas rádios do mundo todo e com maior acessos em internet.