Shakira e Chili Peppers lideram indicações ao prêmio MTV A cantora colombiana Shakira e o grupo Red Hot Chili Peppers lideram as indicações ao MTV Video Music Awards 2006, seguidos de perto por Madonna e Christina Aguilera, anunciou nesta segunda-feira a rede norte-americana. Os prêmios, que serão entregues em 31 de agosto, em cerimônia transmitida ao vivo do Rádio City Music Hall, em Nova York, reconhecem a popularidade dos artistas mais bem-sucedidos do momento. Shakira, que acaba de alcançar o primeiro lugar nas paradas britânicas com o single Hips Don´t Lie, segundo ranking da revista Billboard, concorre com o mesmo hit aos prêmios de melhor vídeo do ano, música que interpreta ao lado do rapper Wyclef Jean. A cantora colombiana disputará o principal prêmio da noite com Christina Aguilera, com Ain´t No Other Man; Madonna, com Hung Up; Panic! at the Disco, com I Write Sins Not Tragedies, e Red Hot Chili Peppers, com Dani Califórnia. Shakira concorre ainda nas categorias de vídeo feminino, vídeo dance, vídeo pop, escolha da audiência, melhor coreografia e direção de arte. O Red Hot Chili Peppers concorre ao prêmio de vídeo do ano, com Dani Califórnia. O grupo americano foi indicado ainda para as categorias de vídeo de grupo, vídeo de rock, direção, edição, melhor cinematografia e direção de arte. A cerimônia contará com a presença de Panic! at the Disco, Justin Timberlake e Beyoncé, entre outras estrelas ainda a serem confirmadas.