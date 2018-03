Shakira assina contrato com produtora Live Nation

A cantora Shakira assinou um contrato com a produtora Live Nation semelhante ao firmado com Madonna ou o grupo U2 e que, no caso da colombiana, terá um prazo de dez anos e contemplará os direitos de exploração de sua turnê, patrocínio e direitos fonográficos futuros. Este é o último de uma série de acordos que a empresa Live Nation fez com o objetivo de contar com os artistas mais importantes do mundo, que têm apelo nos cinco continentes e naqueles mercados ainda em desenvolvimento, informou hoje a revista Globally Comunicación. Entre os artistas que cumprem esses requisitos e aos quais a Live Nation contratou está o rapper Jay-Z. Embora os valores do acordo com Shakira não tenham sido revelados, se situam em patamares similares aos de Madonna, segundo a Globally. O acordo da rainha do pop assinado em outubro, após abandonar a gravadora Warner, superava os US$ 10 milhões.