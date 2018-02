Shakira anuncia tour pela América Latina

A cantora colombiana Shakira anunciou um tour pela América Latina em março de 2011 para apresentar seu novo espetáculo musical, Sale el Sol, que começa a ser vendido nesta terça-feira (19).

"Acho que estaremos em março na América Latina. Não sei ainda em que cidades da Colômbia, mas é o mesmo show que estou fazendo agora na Califórnia, embora a maior parte da apresentação seja realizada em castelhano", disse Shakira em entrevista concedida ao jornal colombiano El Tiempo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A cantora destacou que o seu novo espetáculo permitiu que ela aprendesse muito com o público, já que há "muita interação" durante o evento. "É um conceito pensado para que nos conheçamos mais e, no final do espetáculo, posso sentir que se formou um vínculo de amizade profunda que já existia e que foi fortalecido", acrescentou.

Shakira ressaltou que a característica principal do tour que realizará é que o público pode passar a conhecê-la mais e então se tornar "uma grande festa entre amigos. É uma grande festa em um clima de muita intimidade".

A colombiana declarou na entrevista que gosta de se ver como "uma artista popular" e não quer se transformar em uma artista de elite.