Shakira adia turnê europeia para 2018 por hemorragia nas cordas vocais

A cantora colombiana Shakira disse nesta terça-feira, 14 que se viu obrigada a adiar sua turnê europeia para 2018 devido a uma hemorragia em uma de suas cordas vocais que ainda não foi curada. Na semana passada Shakira remarcou suas apresentações na Alemanha, França, Bélgica e Holanda por recomendação médica, e na ocasião disse que esperava poder começar a turnê El Dorado nos dias seguintes.

Num comunicado publicado em suas contas de redes sociais e em seu site, porém, ela diz que será impossível realizar a turnê durante várias semanas enquanto se recupera. "No final de outubro, na reta final dos meus ensaios, senti uma rouquidão incomum que me impedia de cantar. Os médicos detectaram que houve uma hemorragia na minha corda vocal direita", disse a artista.

"Desde então me entreguei plenamente ao repouso da voz, tal como me haviam recomendado os especialistas (...) Infelizmente a hemorragia parece não ter se reabsorvido ainda e meu pesadelo continua. E atualmente me encontro em uma batalha muito dura por minha recuperação", acrescentou.

As novas datas europeias adiadas incluem shows programados até dezembro em várias cidades de França, Espanha, Portugal, Alemanha, Suíça, Itália e Luxemburgo. Shakira, de 40 anos, casada com o jogador de futebol espanhol Gerard Piqué e mãe de dois filhos, ganhou mais de 200 prêmios e é uma das cantoras e compositoras latino-americanas mais conhecidas no mundo. Quando lançou seu álbum El Dorado em maio, o primeiro em espanhol desde 2010, disse que a turnê lhe permitiria se reencontrar com seus fãs e voltar aos palcos.

Quando anunciou a sua nova turnê, em fevereiro, Shakira confirmou o Brasil na rota de shows. Segundo o jornalista José Norberto Flesch, do jornal Destak, as apresentações no País devem ocorrer em março de 2018.