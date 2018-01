Shakira adia quatro shows por problema nas cordas vocais

A cantora Shakira anunciou nesta sexta-feira o adiamento de quatro shows da turnê "El Dorado" por um problema nas cordas vocais. De acordo com o pronunciamento feito pela produtora Live Nation France, a colombiana teve que adiar os shows que aconteceriam nessa sexta e sábado em Paris, no domingo em Antuérpia, na Bélgica, e na terça-feira que vem em Amesterdão, na Holanda.

"Durante vários dias, estive concentrada em recuperar as minhas cordas vocais. Esperava recuperar a tempo de cantar em Paris. No entanto, com muito pesar, não foi possível e os médicos aconselharam-me a manter o descanso vocal", disse a cantora em sua conta no Twitter.

Essa suspensão coincidiu com a divulgação das informações citadas no caso "Paradise Papers". Entre as revelações, o nome de Shakira é citado. A cantora colombiana aparece como a titular de 31,6 milhões de euros de direitos autorais em Malta e Luxemburgo, ambos países com vantagens fiscais.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Por enquanto, as datas dos próximos shows foram mantidas. A mulher do futebolista Piqué tem compromissos na Espanha e Portugal entre os dias 17 e 26 de novembro.