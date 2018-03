Sex Pistols será atração principal de festival em Turim

O grupo inglês Sex Pistols - velha guarda do punk-rock, que passou por separações e novos reencontros - será o principal nome do festival Traffic Torino Free Festival, que acontece entre os dias 8 e 12 de julho em Turim, no norte da Itália. A organização promete um evento artístico multimídia, com boas atrações e bandas de renome internacional. O festival terá também várias mostras ligadas a galerias de arte da cidade, noite de música eletrônica "ecológica" comandada por Manuel Agnelli (da banda de rock alternativo Afterhours) e show dos Gallows, a nova promessa do punk inglês. Aliás, o punk-rock será tema de uma maratona cinematográfica organizada pelo especialista Marco Philopat. "Tudo isso, colocado em confronto com um festival como o Heineken Jammin Festival (no qual os ingleses do Sex Pistols também tocarão), mostra a diferença estrutural do Traffic, que é um evento de conteúdo e gratuito", disse nesta quarta-feira, 12, o diretor artístico Max Casacci, em Milão. "No que diz respeito aos festivais históricos, o elemento da gratuidade, que vale tanto para os shows quanto para o transporte, assinala a abolição de todas as barreiras", continua Casacci, líder do grupo de rock-eletrônico alternativo Subsobnica. "Queremos ser também um festival de impacto zero, e por isso nos juntamos ao calendário oficial do Torino 2008 World Design Capital", concluiu.