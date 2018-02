Sex Pistols prometem novo show e DVD para 2008 Pouco depois de uma turnê na Grã-Bretanha, os Sex Pistols vão tocar mais uma vez, no próximo ano, afirmou o guitarrista Steve Jones nesta semana. Em entrevista a um programa de rádio de Los Angeles, Jones não ofereceu detalhes da nova turnê, limitando-se a dizer que os ícones do punk rock podem tocar em um show beneficente marcado para ocorrer no Royal Albert Hall, em Londres, e organizado por Roger Daltrey, vocalista do grupo The Who. Depois de ficarem separados durante vários anos, os Sex Pistols realizaram cinco apresentações no mês passado, na Brixton Academy, em Londres, além de uma apresentação em Manchester e outra em Glasgow. Segundo Jones, dois dos shows de Londres foram gravados pelo produtor Chris Thomas e pela documentarista Julien Temple para um DVD. Thomas e Bill Price produziram o único disco de estúdio do grupo, o álbum "Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols", de 1977. Já Temple documentou a ascensão e a queda da banda em "The Great Rock 'n' Roll Swindle" e "O Lixo e a Fúria".