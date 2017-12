Sex Pistols iniciam turnê de retorno 30 anos após 1o álbum Um grupo de músicos na casa dos 50 anos vai começar a colocar um pouco de anarquia de volta no rock'n'roll na quinta-feira, quando os Sex Pistols vão iniciar sua breve turnê de reencontro com uma apresentação na Brixton Academy, em Londres. O quarteto britânico está se reunindo outra vez para comemorar o 30o aniversário de seu álbum fundamental "Never Mind the Bollocks ... Here's the Sex Pistols", visto como um dos mais influentes da música punk. "Estou de volta, e cheguei para arrasar", afirmou o vocalista John Lydon ao Daily Telegraph. O cantor de 51 anos, ainda resmungando depois destes anos todos, agora vive em Los Angeles, onde a banda fez um pequeno show no mês passado a título de aquecimento para a temporada de sete noites na Grã-Bretanha -- cinco shows em Brixton e outros em Manchester e Glasgow, todos com os ingressos já esgotados. "Começou com uma noite em Brixton", disse Lydon. "Pensamos que possivelmente 5.000 pessoas poderiam querer nos ver, mas a coisa virou um monstro maior do que qualquer um de nós poderia imaginar. Vai ser muito cansativo para estas velhas amígdalas." A turnê traz de volta os quatro membros sobreviventes da banda responsável pelas faixas punk pioneiras "God Save the Queen" e "Anarchy in the U.K". Além de Lydon, a banda tem o guitarrista Steve Jones, 52, o baixista Glen Matlock e o baterista Paul Cook, ambos com 51 anos. Os Sex Pistols surgiram em 1975, unidos por sua habilidade musical limitada e a idéia vaga de que podiam oferecer uma alternativa à música pomposa da época. Matlock, compositor chave, foi expulso da banda no início de 1977 e substituído por Sid Vicious, que não sabia tocar baixo mas é visto como o membro mais conhecido da banda. "Never Mind the Bollocks" liderou as paradas britânicas em 1977, mas John Lydon deixou a banda em janeiro do ano seguinte, durante uma turnê americana desastrosa. Sid Vicous morreu de overdose de drogas em 1979. O primeiro reencontro da banda se deu em 1996 com a "Filthy Lucre Tour", e ela voltou a se reunir em 2002 e 2003. John Lydon e Steve Jones vivem em Los Angeles, e os outros, em Londres. Os Sex Pistols foram admitidos no Hall da Fama do Rock and Roll no ano passado mas se negaram a comparecer à cerimônia, enviando um bilhete manuscrito grosseiro para a organização.