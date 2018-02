Seu novo disco dispensa análises laboratoriais Na atual circunstância, em que a cultura nacional adormece nos braços de uma profunda apatia por falta de recursos para trazer à tona o tesouro que anda perdendo de uma juventude talentosa sem vitrines para a sua produção, tentar esvaziar uma obra de resistência que teima em não capitular nos braços do besteirol que tomou conta do País é, no mínimo, uma grande falta de caráter ou ignorância dos valores de nossas conquistas, na área da MPB. Ouvir um novo trabalho de Chico Buarque, não é só passar um momento de enlevo, ao som de uma voz afinada, levando canções de belas melodias, vestindo poemas de grande inspiração. É estar de frente para o sentimento de um universo esculpido em nossas almas, por cinzéis de nossa arte musical e poética, em moderna empostação, sem traições ou desrespeitos à herança de seu povo.