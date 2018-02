Seu Jorge vai ao tribunal explicar gravação sem autorização

O cantor Seu Jorge compareceu na tarde desta terça-feira à 29ª Vara Cível do Rio de Janeiro para responder como réu a uma ação de apropriação indevida de trechos da música 'Ai, Que Saudades da Amélia', de Mario Lago e Ataulfo Alves, de 1942. Os três herdeiros de Lago – Graça Lago, Mario Lago Filho e Antonio Henrique Lago – alegam que trechos do samba-canção foram usados sem autorização na música 'Mania de Peitão', de 2004. Não há prazos para que a sentença do juiz seja proferida.