Seu Jorge e Marcelo D2 dividem palco do MMLive

Ocorre nesta sexta-feira, 15, a terceira edição do MMLive (Movimento Music Live), uma espécie de show/festa com DJ's e atrações musicais. Os convidados deste ano são Seu Jorge e Marcelo D2. O evento será na casa noturna Pacha, em São Paulo, a partir das 23h. "A tendência é que o festival cresça. Nossa ideia é reunir artistas diferentes no palco, privilegiando o soul e a música brasileira", diz Emiliano Beyruthe, de 31 anos, organizador e um dos DJs da festa.

"Organizar uma festa e discotecar ao mesmo tempo não é fácil. A gente fica um pouco tenso, mas depois das quatro horas da manhã, com a festa rolando, dá pra relaxar e celebrar", fala Beyruthe. Nas pick ups, antes e depois das apresentações, muito Jorge Benjor, Wilson Simonal e James Brown. "A expectativa é grande para saber o que Seu Jorge e D2 vão fazer juntos, no palco. Vai ser um encontro inédito", adianta o DJ.

Nas duas primeiras edições do Movimento Music Live, a banda carioca Monobloco e DJ?s do próprio movimento (a cantora Roberta Sá participou da segunda edição) animaram o público por oito horas. "Daí o conceito da festa. A pessoa não assiste ao show e vai embora", diz o organizador. ?Esse é um movimento que está crescendo aos poucos - e que nasceu da vontade de encontrar uma balada em que tocasse um pouco de tudo, que fosse além da música eletrônica?, diz o DJ.

Para o futuro, o Movimento quer contar com algumas atrações internacionais. Fala-se, por exemplo, em Lionel Ritchie. "Tem de ser uma tração internacional que tenha a ver com nosso universo e que se encaixe nesse perfil de soul e groove. Também tem que estar de acordo com o nosso orçamento. Pode ser alguém que tenha sido importante e que esteja voltando ao mercado", avisa Beyruthe. As informações são do Jornal da Tarde.

MMLIVE - Com Seu Jorge e participação de Marcelo D2. Hoje, a partir das 23h. Pacha: Rua Mergenthaler, 829, Vila Leopoldina. Tel.: (011) 2189-3700. Ingressos: de R$ 40 a R$ 120. Censura: 18 anos.