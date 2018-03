Setembro inaugura temporada de lançamentos de discos internacionais

SÃO PAULO - Em setembro começa a temporada de shows internacionais de peso no Brasil. Trazidos pelos grandes festivais, como SWU e Rock In Rio, artistas consagrados lá fora e muito admirados por aqui pisam pela primeira vez em terras brasileiras, como as estrelas do pop norte-americano Rihanna e Katy Perry.

Fora do circuito dos festivais, algumas das maiores capitais do País receberão nomes esperados como Red Hot Chili Peppers e Pearl Jam, além de bandas que visitam o Brasil com mais frequência, como o Deep Purple e Aerosmith.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mas o próximo mês não inaugura apenas uma leva de shows imperdíveis. Setembro marca também o início de uma chuva de lançamentos de discos internacionais.

Alguns deles já foram antecipados por singles, como no caso da Florence + The Machine, que ainda não definiu a data de estreia de seu segundo disco mundialmente, mas deve lançá-lo em 31 de outubro no Reino Unido. A música What The Water Gave Me dá a dica de como será o álbum dos autores de Dog Days Are Over.

Outro grupo que liberou uma prévia de seu novo trabalho - neste caso, o primeiro - foi a SuperHeavy, a superbanda liderada por Mick Jagger, com Joss Stone, Damian Marley, A. R. Rahman e Dave Stewart. Miracle Worker mostrou a mistura de estilos do quinteto.

Veja abaixo outros discos que devem estrear a partir de setembro:

Demi Lovato - A artista teen, famosa por seus papeis em séries e filmes da Disney, ficou um tempo afastada dos palcos depois que resolver se tratar de distúrbios alimentares e problemas emocionais, mas a jovem cantora se recuperou e até escreveu uma música sobre seus momentos de crise. A melancólica Skyscraper faz parte do novo disco de Demi, Unbroken, que deve ser lançado em 20 de setembro, e está fazendo o maior sucesso mundo afora.

Blink 182 - A banda de punk rock se separou por um tempo, mas voltou a se reunir há dois anos e vai lançar o primeiro disco desde 2003. Neighborhoods chega às lojas em 27 de setembro. O grupo também lançou um single, Up All Night.

Björk - A cantora lança Biophilia no dia 27, mas já antecipou uma viagem interativa ao lançar Crystalline, que com a ajuda de um aplicativo baixado na internet, vira imagem nos iPods e iPads, moficadas como num videogame. Pra entender melhor o projeto sensorial de Biophilia, leia a reportagem que o Estado publicou em agosto.

Evanescence - Amy Lee, vocalista e pianista da banda, disse que o álbum novo do grupo será "melhor, mais forte e mais interessante" que os dois anteriores. Os fãs vão poder tirar a prova a partir de 11 de outubro, mas podem ter um gostinho antes, quando a banda se apresentar no Rock In Rio, em 2 de outubro.

Coldplay - A banda britânica anunciou para 25 de outubro o lançamento de Mylo Xyloto, sucessor de Viva La Vida, de 2008. Depois de lançar o primeiro single do disco, Every Teardrop is a Waterfall, a banda foi acusada de plágio. A música seria parecida demais com Ritmo de La Noche, do Mystic. O Coldplay também vem rpo Rock In Rio.

Noel Gallagher - O ex-Oasis continua brigando com seu irmão, Liam Gallagher, por causa de declarações que fez e que resultaram mo fim da banda, em 2009, mas o cantor investiu pesado na carreira solo. Noel Gallagher's High Flying Birds chega às lojas em 8 de novembro. Até lá, conteúdo de primeira mão é atualizado constantemente na nova home page do cantor, no Twitter, Facebook, Youtube, My Space e uma série de outras páginas interativas.

E isto é só um aperitivo. Até o final do ano devem vir novidades do No Doubt, Jane's Addiction, Justin Bieber, Nicole Scherzinger, Queens of The Stone Age, Tom Waits, Lenny Kravitz, Nickelback, Taió Cruz. No Brasil, podemos esperar disco novo de Marisa Monte, Nação Zumbi e Pitty, com o projeto Agridoce.