Serviços de música online vão contar na parada americana pela primeira vez

O Billboard 200, um dos ranking mais famosos da música internacional, vai mudar a maneira que faz o cálculo dos álbuns mais vendidos do mundo para incluir serviços de streaming na internet, de acordo com a revista de mesmo nome. O novo cálculo entra em vigor na semana que vem e o resultado será divulgado em 4 de dezembro. A medida deve ajudar a manter por mais tempo no topo da lista os artistas que são populares no Youtube, Spotify, Rdio e Beats Music, serviços utilizados geralmente por fãs mais jovens.

Esta é a maior mudança no método da Billboard desde 1991, quando a revista começou a usar dados do serviço Nielsen SoundScan, coletados por uma agência profissional nos Estados Unidos, e descartou pesquisas feitas pelas próprias lojas de música - altamente sujeitas a fraude.

Agora, a nova fórmula vai considerar que 1.500 execuções nos serviços de streaming equivalem a uma venda do álbum. Downloads de dez ou mais faixas individuais também vão valer como venda do álbum inteiro.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os rankings de música estão cada vez mais sendo influenciados pelos serviços de música na internet. No ano passado, a Billboard já havia incluído os números de programas de streaming no Hot 100, que lista os singles mais ouvidos da semana.

Em nota à imprensa, o diretor de listas da Billboard, Silvio Pietroluongo, disse que incluir as informações do streaming deixam os rankings mais precisos. "A venda de álbuns captura principalmente o impulso inicial [do consumo de música]... Alguém pode ouvir o álbum só uma vez, ou ouvir uma faixa ou várias faixas 100 vezes", disse Pietroluongo.