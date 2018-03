Sérgio Reis recebe alta após cair do palco durante show

SÃO PAULO - Sérgio Reis recebeu na manhã desta quarta-feira, 14, alta do Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte, onde permanecia internado há dez dias após sofrer fraturas depois de cair do palco durante uma apresentação, informou a unidade de saúde em boletim à imprensa.

De acordo com a nota, Sérgio Reis, que fraturou duas costelas e contundiu o ombro direito, deverá manter o tratamento fora do hospital com fisioterapia respiratória e uso de remédios para dor. Uma avaliação na semana que vem deve estipular um prazo de afastamento dos palcos.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O cantor, que tem 71 anos, foi internado na manhã do dia 4 de março, um domingo, após cair de uma altura de cerca de dois metros enquanto interagia com a plateia em um show em Três Marias, em Minas Gerais. A causa da queda informada pelo hospital, um síncope (perda rápida e repentina de consciência) não foi mais comentada. Sérgio Reis não sofreu nenhum dano neurológico.