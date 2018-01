Sérgio Mendes se apresenta em festival em Copenhague O cantor e compositor Sérgio Mendes se apresentou no segundo dia do festival de jazz de Copenhague com um show em que colocou mais de mil pessoas para dançar ao ritmo de seus grandes sucessos. Na sala de concertos do Tivoli, o conhecido parque de atrações da capital dinamarquesa, o músico repetiu, no sábado à noite, para uma casa cheia, a fórmula que o fez vender milhões de discos no mundo todo, misturando ritmos brasileiros como a bossa nova com o pop e o hip hop. O brasileiro incorporou a sua banda um rapper que cantou várias músicas, na linha de Timeless, seu primeiro disco após dez anos fora do mercado, produzido por Will.i.am, do Black Eyed Peas, com quem tem parcerias musicais. Em uma atuação de pouco mais de uma hora e meia, Sérgio Mendes colocou para dançar o habitualmente frio público escandinavo e só conseguiu encerrar o show depois de voltar três vezes para o bis. Entre as músicas apresentadas, não faltou o inevitável Mais Que Nada, uma das canções que o projetou internacionalmente. Sérgio Mendes é uma das principais estrelas do cartaz do festival de jazz de Copenhague deste ano, o mais importante da Escandinávia, que inclui outros nomes como Herbie Hancock, Brad Mehldau Trio e Pat Metheny.