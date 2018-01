Sérgio Mendes contagia a Espanha com bossa nova O cantor e compositor brasileiro Sérgio Mendes colocou para dançar o público que compareceu ao Pavilhão de Mendizorroza, em Vitória, na Espanha, para o Festival de Jazz de Vitoria, com uma mistura explosiva de bossa nova, pop e o hip hop. Quarenta anos após lançar o disco Brasil 66, Sergio Mendes apresentou um repertório de clássicos com novas roupagens. Em um cenário simples, o músico brasileiro tocou hits como Berimbau/Consolação, Lamento e Mais Que Nada, música de abertura de seu novo álbum: Timeless. Durante o show, Sérgio Mendes expressou toda a sua afeição ao público espanhol e disse que o país é "como sua segunda casa".