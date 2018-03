Sequência de 'Fantasma da Ópera' estreia sob inquietação dos fãs

O compositor Andrew Lloyd Webber se preocupou com a repercussão na Internet -- boa parte dela negativa -- tanto que a criticou em entrevista recente a um jornal, apesar de continuar confiante em que "Love Never Dies" terá final feliz.

A discussão vem acontecendo sobretudo no site da publicação teatral What's On Stage.

Mais de 850 mensagens foram deixadas no site desde 22 de fevereiro, quando "Steve 10086" descreveu o musical como "um tédio". Mas nem todos os comentários têm sido negativos, e muitas pessoas que os fizeram não tinham assistido ao musical.

Lloyd Webber, que recentemente passou por tratamento contra câncer da próstata, descreveu as pessoas que já estão atacando a nova produção como "uma cultura patética" de pessoas "que se pautam exclusivamente pelo velho Fantasma da Ópera".

No site do próprio musical, um blogueiro resumiu o sentimento de muitos fãs de "Fantasma". "Uma coisa é certa: nunca haverá nada tão bom quanto o Fantasma. Fui assistir à sequência com a cabeça aberta, mas me senti como se estivesse assistindo a um rascunho da coisa real."

Criador de muitos musicais de sucesso, incluindo "Evita", "Starlight Express", "Cats" e "Jesus Christ Superstar", Lloyd Webber acha que muitos de seus maiores sucessos poderiam ter tido dificuldade em sobreviver se tivessem sido criados na era da Internet, marcada pelas reações instantâneas.

"Se alguém (com acesso à Internet) tivesse assistido à primeira pré-estreia de 'Cats', acho que o musical teria sido encerrado ali mesmo", disse ele.

Sob alguns aspectos, "Fantasma da Ópera" é o musical mais difícil para se igualar, tendo quebrado recordes com mais de 9.000 apresentações apenas em Londres, a maior temporada na história da Broadway e apresentações diante de mais de 100 milhões de pessoas desde que estreou, em 1986.

Mas "Fantasma" também recebeu algumas críticas negativas iniciais, e Lloyd Webber disse recentemente ao jornal The Independent: "A história do teatro musical é repleta de resenhas negativas dadas a peças que depois viraram clássicos."

"Love Never Dies" estreia hoje no teatro Adelphi, no West End, em Londres, e chegará à Broadway em novembro e à Austrália em 2011.

O novo musical leva adiante a história do Fantasma, que deixou seu esconderijo no Teatro de Ópera de Paris e, dez anos mais tarde, assombra os parques de diversões de Coney Island, em Nova York.