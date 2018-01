Sepultura anuncia que vai abrir show do Metallica

O Sepultura anuncia pelo twitter que vai abrir os dois show do Metallica em São Paulo. As duas bandas de heavy metal vão fazer o estádio do Morumbi tremer nos dias 30 e 31.

A banda americana Metallica decidiu fazer um show extra, de sua turnê World Magnetic Tour, após a intensa procura por ingressos, segundo informou a empresa organizadora CIE Brasil, responsável pela vinda do grupo que se apresenta antes em Porto Alegre, no dia 28. Desde 1999 sem tocar no País, eles vão divulgar seu último álbum, o Death Magnetic, de 2008.

Ainda existem ingressos para o dia 31. Variam de R$ 150 (arquibancada laranja) a R$ 500 (pista vip). A venda é feita pelo site www.ticketmaster.com.br, pelo telefone 4003-8282 e em pontos de venda espalhados pelo Brasil.