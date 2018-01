Sepultura abre show do Metallica em Morumbi lotado de fãs

Em um Estádio do Morumbi praticamente tomado por fãs que vieram de todo o Brasil, o Sepultura subiu ao palco para preparar o público para o show do Metallica. A banda brasileira tocou 15 músicas - do último disco e clássicos da carreira.

Durante a apresentação, o guitarrista Andreas Kissinger disse que era "uma honra voltar a tocar em São Paulo e subir ao palco antes do Metallica, que daqui a pouco vai detonar tudo aqui no Morumbi". Na décima música, os músicos tocaram "Aquarela do Brasil". O Sepultura encerrou o show com seu maior sucesso, "Roots, Bloody Roots".