Semana musical tem banda americana Beirut e Lily Allen

Os dois principais shows da semana tem algo em comum: reúnem personalidades exuberantes (que, às vezes, exageram na bebida) e um repertório moderno - ou próximo disso. No mesmo palco (a Via Funchal), um de cada vez. Para começar, a banda americana Beirut, que se apresenta esta noite (sexta, 11). Na quarta, 16, é vez da londrina Lily Allen.

Beirut, o ‘coletivo’ de Zach Condon, ficou conhecido no Brasil com música ‘Elephant Gun’, tema da microssérie ‘Capitu’, de Luiz Fernando Carvalho, exibida pela TV Globo no ano passado. Com ingressos esgotados, a banda apresenta nesta sexta um repertório que mistura ritmos do Leste Europeu com folk e música cigana. Lily Allen, por sua vez, volta com a sua divertida campanha pop contra o machismo - a canção ‘Fuck You (Very Much)’, que dispensa a tradução, virou hit na internet e um hino contra a homofobia.

Mas tanto os fãs de Lily quanto os do Beirut sabem que nada está garantido. Atração do Percpan, Condon se apresentou em Salvador na semana passada. Visivelmente bêbado, deu trabalho para a segurança, perdeu o microfone e demorou a voltar para o bis. Nos bastidores, o líder do Beirut declarou que tinha feito um dos piores shows de sua vida.

Lily também fez sua mea culpa ao comentar a atuação sofrível de 2007, no Planeta Terra. Ela pediu desculpas ainda durante a apresentação e confirmou recentemente ao Estado que estava "muito doida" na ocasião. Na ocasião?

Beirut. Onde: Via Funchal (3.000 lug.). R. Funchal, 65, V. Olímpia, 2198-7718. Quando: Hoje (11), 22h (abertura, 20h). Quanto: R$ 60/ R$ 180 (ingressos esgotados).

Lily Allen. Onde: Via Funchal (6.000 lug.). R. Funchal, 65, V. Olímpia, 2198-7718. Quando: 4ª (16), 22h. Quanto: R$ 150/R$ 280.