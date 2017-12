Semana Internacional de Música premia artistas e profissionais da área

A 5.ª Semana Internacional de Música, que ocorreu entre os dias 6 e 10 de dezembro em São Paulo homenageou artistas e profissionais da área com a primeira edição do Prêmio SIM, em cerimônia realizada na noite de sábado, 9, na sala Jardel Filho do Centro Cultural São Paulo.

O evento homenageou a carreira do produtor musical Pena Schmidt, um dos grandes responsáveis pelo sucesso da cena do rock nacional na década de 1980. O agitador cultural, que trabalhou com bandas como Titãs, Ira! e Ultraje a Rigor, foi premiado na categoria Contribuição à Música, a principal da noite.

+++Semana Internacional de Música de São Paulo apresenta shows gratuitos

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O repórter do Estado Pedro Antunes foi laureado na categoria de Inovação por seu projeto digital Tem um Gato na Minha Vitrola. A iniciativa consiste em uma curadoria musical feita por meio de vídeos curtos, de até 15 segundos, publicados em seu perfil no Instagram (@poantunes), em que o jornalista analisa lançamentos de discos, fala sobre a indústria fonográfica e relembra efemérides.

“Vivemos em tempos de redes sociais, de informação que chega diretamente no celular das pessoas, e é preciso se adaptar a esses tempos. Ao contato direto entre a fonte de informação e o público. Quanto menos filtros e barreiras, melhor”, afirma Antunes, que revela ter iniciado a plataforma como uma brincadeira.

“O que sinto, nessa década escrevendo sobre música, é que nunca se produziu tanto som. Não há, contudo, frentes o suficiente para escoar esse conteúdo, fazer com que ele chegue às pessoas”, conclui.

Na categoria Novo Talento, os músicos baianos Giovani Cidreira e Larissa da Luz dividiram o prêmio. O programa da Secretaria de Cultura do Distrito Federal intitulado Conexão Cultura DF, que promove artistas provenientes das cercanias da capital federal no Brasil e no exterior foi eleito o Projeto do Ano.