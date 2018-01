Sem visto, Snoop Dogg cancela shows no Reino Unido Os cantores de rap americanos Snoop Dogg e Sean "Diddy" Combs cancelaram suas apresentações no Reino Unido em suas turnês européias depois que o país rejeitou o pedido de visto de Dog, disse sua gravadora nesta terça-feira. A dupla ficou "incrivelmente decepcionada e devastada" com o cancelamento dos shows em Londres, Cardiff, Manchester, Nottingham e Glasgow, disse a Polydor em comunicado. "Com a notícia da negação de visto a Dog, acabou o tempo e é muito tarde para reconfigurar o show", disse a empresa. "Eles realmente não queriam decepcionar os fãs desta maneira". Snoop Dogg, ex-membro de uma gangue de Los Angeles, foi preso durante uma briga no aeroporto de Heathrow, em Londres, no ano passado. O governo britânico não comenta casos individuais, mas disse que tem o direito de negar a entrada de alguém cuja presença "não condiz com o bem público". Snoop Dogg, nome artístico de Calvin Broadus, apresenta-se com Combs na Europa. Os dois já foram rivais nos EUA. Os fãs terão pelo menos um consolo. A turnê continua em Dublin no sábado.