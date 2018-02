Sem medo de fazer canção

O mito da canção virou discurso antiquado. Como se optar por refrões e melodias para assoviar fosse de um convencionalismo que já não convence mais. Grife é ser DJ, se gabar de produtores especialistas no manejo do som que vai bombar nos smartphones da molecada. A linguagem, em sua sofisticação, colocou para escanteio a composição certeira, simples. É um pop de estado de espírito. Você consegue imaginar Lady Gagas e Beyoncés só no violão?

Os bons autores vagam sumidos por aí, se nutrem de uma cena independente estruturada, mas cada vez mais acirrada. Assim, sem alvoroço e distantes dos holofotes, Sondre Lerche, Benny Sings e Scott Matthew lançaram material inédito nos últimos dois meses. São representantes de um indie pop raro, em que a canção, impecável e arrebatadora, é colocada em primeiro plano, antes de qualquer firula ou tendência da vez.

Sondre é norueguês, Benny é holandês e Scott, australiano. Em comum, além da breve projeção, estão as composições delicadas, voz doce e, principalmente, as melodias de fácil assimilação. A filosofia do ‘menos é mais’ serve na medida para os rapazes, o que não significa falta de ideias inovadoras. Suas narrativas têm começo, meio e fim, lógica catártica sem deixar de experimentar retóricas modernizantes. Ora, estamos no século 21. Originalidade e reverência ao passado caminham de mãos dadas.

Se no plano conceitual as produções dos três compactuam de valores convergentes, no plano estético a divergência é total. Sondre, o mais atual deles, caminha entre o folk e o rock. Benny é mais retrô, ataca de dance e soul. Já Scott, firme nos anos 70, divaga sobre um pop exuberante, próximo ao de Brian Eno e David Bowie. Curioso é averiguar que nos relatos musicais, ambos se revelam cronistas saborosos, quase sempre refletindo sobre amores perdidos, romances idealizados ou a mais pura solidão.

O mercado brasileiro, evidente, ainda não figura na rota desses caras. Para ter o disco na mão, há de se recorrer ao download ou ao antigo método de importação. Os três encontram maior amplitude no Japão e nos EUA, onde Sondre Lerche e Scott Matthew vivem.

---

ENTREVISTA

Benny Sings, cantor e compositor

Enquanto a música pop holandesa se vangloria da fervorosa cena eletrônica que surge por lá, e de astros como o cultuado DJ Tiesto, um loiro descabelado transita com menos pompa. Faz tudo por conta: produz, compõe e interpreta as próprias canções. Nos anos 90, militou no hip hop, mas logo abraçou a causa pop, de batidas dance e sonoridade retrô. Seu novo trabalho, Art, é segundo ele, seu ‘projeto de graduação’. Afinal, então, o que pensa e o que diz Benny Sings.

Seu novo álbum lembra muito o pop dos anos 70, de gente como Daryl Hall & John Oates e Leo Sayer...

Sim, eu escuto muito isso. Além deles, Donald Fagen, Phil Collins, Michael Franks...

Art chama a atenção pela simplicidade dos arranjos que destacam suas belas melodias. Você acha que falta isso no pop atual?

Sim, eu não consigo me acostumar com músicas de um único acorde. Beyoncé foi uma das que começou esta tendência, eu acho. É estranho, porque o Destinys Child era repleto de acordes e melodias. Eu mesmo era um grande fã desse grupo.

Você considera Art o trabalho que melhor representa o tipo de música que você quer fazer?

Eu nunca estou satisfeito, até para não me acomodar e fazer sempre melhor. Mas acho que chega bem perto.

Você iniciou sua carreira pelo hip hop e depois foi migrando para um som mais pop. O que motivou esta sua transição?

Por um certo período nos anos 90, o hip hop era a única expressão musical realmente inovadora. Hoje já não é mais o caso. A bola da vez é a cena indie, de bandas como Phoenix, Metronomy e Whitest Boy Alive. Eles são inovadores e sem exageros. E não estou falando sobre o rock. Eu nunca fui para esse lado.

Como é fazer música na cena pop holandesa? Você nunca teve vontade de se transferir para a Inglaterra ou para os Estados Unidos?

Não tenho problema algum, mas é difícil encontrar pessoas que estão na mesma vibe do que eu por aqui. É um país muito pequeno. Mas talvez seja difícil assim em todos os lugares...

Você tinha uma parceria com o pessoal do selo Sonar Kollektiv, fãs confessos de música brasileira. Por acaso, você conhece algum artista brasileiro?

Eu escutei muito (o saxofonista) Stan Getz e a cantora Astrud Gilberto, do álbum Getz Au Go Go, de 1964. Meu conhecimento se limita a isso, mas eu amo esse disco.

Teremos a chance de vê-lo tocar por aqui no Brasil?

Bom, se houver algum convite, pego o avião no mesmo momento.