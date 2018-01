Sem Lady Gaga, Maroon 5 é atração do primeiro dia do Rock in Rio

A Cidade do Rock abriu seus portões às 14 horas, e desde as 7 horas um pequeno grupo de pessoas aguarda na fila para conhecê-la. O sol está forte, mas o público do Rock in Rio não desanima. No entanto, a ausência da cantora Lady Gaga, que não veio ao Rio por problemas de saúde, esvazia a tradicional aglomeração junto aos portões.

O cancelamento de Gaga, que seria a principal atração de hoje, depois de Ivete Sangalo, Pet Shop Boys e 5 seconds of summer, tirou parte da alegria da autônoma Andreza Evaristo, de 23 anos, de estar no Rock in Rio. "Só estou aqui porque vim de Montes Claros (MG) e não tem como pedir reembolso de passagem e hospedagem. Minha expectativa era enorme e foi frustrada. É triste não ter atração voltada para o público LGBT". O estudante Vanderlei Páscoa, de 20 anos, veio de Pindamonhangaba e é outro decepcionado. "Mesmo sem Gaga, cheguei à fila às 7 horas. Ela esvaziou o Rock in Rio. Eram cinco anos esperando para vé-la".

Sentindo muitas dores no corpo, Gaga não pôde viajar, e será substituída pela banda Maroon 5, que já fecharia a noite de amanhã no Palco Mundo. Ela tem fibromialgia, ou síndrome da dor generalizada, o que causa dores agudas espalhadas pelo corpo, além de fadiga e outros desconfortos. O anúncio do cancelamento da apresentação foi ontem a tarde e deixou os fãs mais devotados em choque.

Ontem, Gaga tuitou: “Brasil, eu estou arrasada por não estar bem o suficiente para ir para o Rock in Rio. Eu faria qualquer coisa por vocês, mas preciso cuidar do meu corpo neste momento. Peço a compreensão de vocês e prometo que vou voltar para cantar em breve. Fui levada para o hospital. Não é uma simples dor ou cansaço da turnê. É uma dor muito forte. Estou em boas mãos, com os melhores médicos.”

Os shows deste primeiro dia de Rock in Rio começam às 15 horas, no Palco Sunset. Na ordem, se apresentam o britânico SG Lewis, Céu, que convida a banda goiana Boogarins, Fernanda Abreu, com a Focus Cia de Dança e o Dream Team do Passinho, e uma homenagem coletiva ao centenário do samba, feita por Monarco, Alcione, Martinho da Vila, Mart’nália, Jorge Aragão e Roberta Sá.