Sem Jordison, Slipknot promete álbum para 2014

A banda de metal Slipknot anunciou, na noite desta quinta-feira (13), a saída do baterista Joey Jordison. Segundo o comunicado do site oficial (Slipknot1.com), o músico deixa o grupo por razões pessoais. "Todos nós desejamos a Joey o melhor em tudo que o futuro lhe reserva", anunciou o texto. A nota ainda informa que, mesmo com o desfalque, o próximo álbum deverá ser lançado em 2014. Será o quinto CD do Slipknot em studio, separado por um hiato de seis anos desde o último, "All Hope is Gone", de 2008. "É o nosso amor por todos vocês, assim como pela música que criamos, que nos motiva a continuar e seguir em frente com nossos planos para lançar material novo no próximo ano", afirma o grupo no texto. Além do Slipknot, Jordison é baterista na banda Scar The Martyr e guitarrista na Murderdolls. Segundo anunciaram alguns sites de fãs, o músico deverá se focar nestes outros projetos a partir de agora.

Confira a íntegra da carta aos fãs:

Para os nossos Maggots e fãs ao redor do mundo,

É com muita dor e respeito, que por motivos pessoais Joey Jordison e Slipknot estão se separando.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

É com muita dor, mas com profundo respeito, que por motivos pessoais Joey Jordison e Slipknot estão se separando. Todos nós desejamos a Joey o melhor em tudo que o futuro lhe reserva. Nós entendemos que muitos de vocês vão querer saber como e porque isto aconteceu, e nós faremos o nosso melhor para responder a essas perguntas em um futuro próximo. É o nosso amor por todos vocês, assim como pela música que criamos, que nos motiva a continuar e seguir em frente com nossos planos para lançar material novo no próximo ano. Esperamos que todos vocês entendam, e nós agradecemos o seu apoio enquanto planejamos a próxima fase do futuro do Slipknot.

Obrigado,

Slipknot