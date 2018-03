Sem fazer alarde, Paul McCartney desembarca no Espírito Santo

Hospedado em um hotel de luxo no centro de Vitória, Espírito Santo, Paul McCartney não sofre grande assédio em sua primeira visita ao estado. Sua chegada já havia sido tranquila, às 11h45 da manhã deste domingo no Aeroporto Eurico Sales, em Vitória. Assim que desembarcou, funcionários do aeroporto fizeram fotos e o vídeo. Paul se apresenta nesta segunda, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, Grande Vitória.

Duas dezenas de fãs aguardavam em frente ao hotel Golden Tulip tentando colher informações com a segurança reforçada do local. Alguns comentários diziam que o beatle iria dar um passeio de bicicleta, outros de que ele não sairia do quarto.

A pedido de Paul, um piano foi colocado nas dependências. "Ele deve estar compondo alguma música para um trabalho novo que está fazendo, que será mais voltado para as crianças", disse Rayana Reis, 14 anos, vizinha do estádio onde vai ser a apresentação. "Ele pediu lençóis brancos para não atrapalhar sua concentração". Ela disse que há dois anos teve um sonho e que só agora, ao menos a metade, está se concretizando. "Eu sonhei que ele viria se apresentar na minha cidade." A outra metade ela tentava realizar esperando Paul nos fundos do hotel. "Eu falava com ele, entrevistava ele com um tradutor."

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Sandra Nasir e Eduardo Domênico vieram de São Bernardo do Campo, São Paulo. "Um alô, não precisa ser um abraço. Mas se ele não aparecer, está tudo bem. Sentir essa expectativa já faz parte da viagem".

Depois do show desta segunda, em Vitória, Paul segue para o Rio de Janeiro, onde canta dia 12. Depois vai para Brasília (dia 23) e São Paulo (25 e 26, no Estádio Palestra Itália).