Sem Anitta, Prefeitura de São Paulo altera programação da Virada Cultural 2015

Atualizado às 14h

A Prefeitura de São Paulo divulgou uma nova versão da programação da Virada Cultural, que será realizada nos dias 20 e 21 de junho, próximo fim de semana. A principal mudança é que Anitta não se apresentará mais no evento. Belo toca no lugar da cantora no palco localizado no bairro Brasilândia, na zona norte da cidade.

O pagodeiro deveria se apresentar no palco de Cidade Tiradentes, mas irá substituir a cantora de O Show das Poderosas, que alegou problemas de agenda para não tocar na capital paulista. Por isso, no lugar inicial de Belo entra a banda Jeito Moleque.A presença da cantora no evento tinha sido confirmada pela Prefeitura na sexta-feira, 12, durante divulgação da Virada.

A produção da cantora Margareth Menezes negou que ela estará na Virada Cutlural. Segundo nota divulgada À imprensa, a contratação do show não foi efetivada pela organização do evento, apesar de ter sido divulgada. Leia nota na íntegra:

Ao contrário do que vem sendo divulgado por alguns veículos de imprensa, a cantora e compositora Margareth Menezes comunica que não fará parte da programação da Virada Cultural 2015, em São Paulo. A contratação do show não foi efetivada pela organização do evento, apesar de ter sido divulgada pela mesma, ainda que sem autorização prévia da produção da artista. Margareth Menezes e equipe lamentam e esperam voltar à São Paulo em breve.

A reportagem do Estado não conseguiu falar com a assessoria de imprensa da Virada Cultural.

PROGRAMAÇÃO

TERRITÓRIO - SÉ

Palco Júlio Prestes

23:59 - Lenine

03:00 - Fábio Jr.

06:00 - Edson Gomes

12:00 - Nando Reis

15:00 - Emicida convida Martinho da Vila e João Donato

18:00 - Caetano Veloso

Palco Princesa Isabel - Musicais

18:00 Dia Feliz- com Marcos Tumura e Fabio Yoshihara

22:00 Rita Lee Mora ao Lado

00:00 Tiago Abravanel canta Tim Maia

02:00 Dias de Luta, dias de Glória-Chalie Brown Jr., o musical"

04:00 Noel Rosa, O Poeta da Vila e Seus Amores

10:00 O Mundo Mágico de Ooohs! Com Rapper Dexter e Dj. Loo

13:30 Lisbela e o Prisioneiro, o Musical

16:30 Clara Negra-Cia Burlantins

Palco Rio Branco

18:00 - Pedro Baby + Beto Lee

20:00 - Akira S & As Garotas Que Erraram

22:00 - Odair José

0:00 - Edy Star + Serguei: Jurassic Rock

02:00 - Cachorro Grande

04:00 - Far From Alaska

06:00 - Krisiun

08:00 - Korzus

10:00 - Voodoopriest

12:00 - Dr Sin

14:00 - Viper

16:00 - Robertinho do Recife - Metal Mania

18:00 - Made in Brazil e convidados - Tributo a Cornelius Lucifer e Percy Weiss

Palco Casper Líbero

19:00 - Cumbia Negra

21:00 - Dona Onete

23:00 - Sonido Gallo Negro (México)

01:30 - Babel Orkesta (Argentina)

04:00 - TODOPODEROSO Marcial (Argentina)

06:00 - Animal Chucki (Argentina)

08:00 - Leões de Israel convidam B-Negão

10:00 - OMELÔ (França/Martinica) part Leo Fressato

12:00 - Badara Seck (Senegal)

14:00 - Rita Beneditto

16:00 - Ana Tijoux (Chile)

Estação da Luz

18:00 - Ruído/mm

20:00 - Hurtmold + Paulo Santos

22:00 - Anvil FX + Modular Dreams convidam Edgar Scandurra e Dino Vicente

23:59 - Loop B

02:00 - Faust (Alemanha)

04:00 - Insanlar (Turquia)

06:00 - Burnt Friedman (Alemanha)

08:00 - Tigre Dente de Sabre

10:00 - Boogarins

12:00 - Grupo Instrumental do Capão

14:00 - Mawaca

16:00 - Metá Metá

Parque da Luz

18:00 Mamba Negra convida Baris K (Istambul)

06:00 Canil

18:00 Metanol

06:00 Heartbeats

18:00 Free Beats convida Sidirum (Argentina)

08:00 Macumbia + Gas Gas

18:00 Festa Mel convida Nicola Cruz (Ecuador)

08:00 Calefação Tropicaos

18:00 Laço convida Astronauta Mecanico

12:00 Roda de Sample

Mauá

Interversões Circenses

General Osório

24h Matilha Cultural e HubLivre

Protestantes

18:00 Dubversão

Palco Test - Dia da Musica

16:45 - Terror Revolucionário

18:45 - Desgraciado

19:35 - Sistema Sangria

20:25 - Fim do Silêncio

22:05 - Manger Cadavre?

22:55 - Bayside Kings

23:45 - Entre os Dentes

00:35 - Crushing Darkness

11:45 - Sociopata

12:35 - Western Day

13:25 - Infamous Glory

14:15 - Deaf Kids

15:05 - HellArise

15:55 - Cätärro

17:35 - Test

Palco do Público - Dia da Musica

18:00 - Forest Crows

19:35 - Ana Muniz

21:10 - Pois Zé

22:45 - Seu Nadir

00:20 - Branco ou Tinto

11:00 - Ingrid Soto

12:35 - Na Cruz Vivo

14:10 - Cronos NT

15:45 - Cadillac Bourbon

17:20 - Matiiilha

Arraial da Inezita Barroso - Praça da República

18:00 - Orquestra Paulistana de Viola Caipira

20:00 - Zé Mulato e Cassiano

22:00 - Pedro Bento e Zé da Estrada

23:59 - Matuto Moderno, Índio Cachoeira e Favoritos da Catira

02:00 - Cezar & Paulinho

04:00 - Alceu Valença

06:00 - Mestrinho

08:00 - Antônio Nóbrega

10:00 - Celia e Celma

12:00 - Oswaldinho e Marisa Vianna

14:00 - Miltinho Edilberto e Oswaldinho do Acordeon

16:00 - Wandi, Paulo Freire e Mauricio Pereira

Arraial da Inezita Barroso - Palco Ipiranga

19:00 - Os Sociais do Forró

21:00 - Dona Zaíra

23:00 - Trio Macaíba

01:00 - Peixelétrico

03:00 - Filpo Ribeiro e a Feira do Rolo

05:00 - Diego Oliveira

07:00 - Trio Marrom

09:00 - Tiziu do Araripe

11:00 - 2 Dobrado

13:00 - Marcelo Mimoso

15:00 - Trio Dona Zefa

17:00 - Rastapé

Palco Arouche

19:00 - Fábio Stella

21:00 - Perla

23:00 - Hits Again + Dave MacLean + Vivian + Paul Denver + Steve MacLean + Tony Valdez

01:00 - Sunday + Dudu França (Memphis) + Helio Santisteban (Pholhas)

03:00 - Banda Metrô

05:00 - Marquinhos Moura

07:00 - Ovelha

09:00 - Ludmilla

11:00 - Agnaldo Rayol

13:00 - Gilliard

15:00 - Maria Alcina

17:00 - Eduardo Dussek

Palco Cabaré

18:00 - Cabaret Trix Mix

20:00 - Rainha da Virada - Batalha de Drags

23:30 - Shanawaara

01:00 - Lineker

02:30 - Elke Maravilha

04:00 - Maria Botânica + Xanaína + Irmã Selma (Otávio Mendes)

05:00 - Verônica Decide Morrer

06:00 - Gentfreak show e Transviada Cultural

Apresentador@s: Léo Áquila e Rodrigo Mangal

DJs Flávia Durante e Hector Lima

Palco São João

18:00 - Jerry Adriani

20:00 - Clevers com Dick Danello + Tony Campello + Baby Santiago

22:00 - Eduardo Araujo

00:00 - Leno e Lilian

02:00 - Paulo Cesar Barros (Renato & Seus Blue Caps)

04:00 - Fevers

06:00 - Ronald (Vips) + Deny (Deny & Dino)

08:00 - Os Incríveis

10:00 - Erasmo Carlos

12:00 - Martinha e Vanusa

14:00 - Golden Boys

16:00 - Wanderléa

18:00 - The Jordans, Demetrius, Carlos Gonzaga, Prini Lores e Enza Flori

Palco Barão de Limeira

19:00 - Vander Lee

23:00 - Daúde

01:00 - Chico César

03:00 - Alzira E

05:00 - Ortton

07:00 - Tom Zé

09:00 - Curumin

11:00 - Ná Ozzeti

13:00 - Wagner Tiso e Tunai

15:00 - Lô Borges

17:00 - Féloche (França)

Praça Dom José Gaspar (Piano na Praça)

18:00 - Nelson Ayres

20:00 - Lincoln Antonio

22:00 - João Carlos Assis Brasil

23:59 - Zé Celso

02:00 - Tiago Costa

04:00 - Clara Sverner

06:00 - Adilson Godoy

08:00 - João Leopoldo

10:00 - Fabio Torres

12:00 - Vitor Araújo

14:00 - Claudio Dauelsberg

16:00 - Eudóxia de Barros

18:00 - Gilson Peranzzetta

Palco Barão de Itapetininga

Noventa e um músicos se sucedem improvisando juntos durante 24 horas. A cada tema executado, um músico deixa o palco e outro entra na roda, em um único espetáculo ininterrupto de criatividade e brincadeira musical de grandes instrumentistas.

18:00 - André Marques, Marcel Bottaro, Guilherme Fanti, Fulvio Moraes, Fabio Oliva e Diego

19:30 - Sizão Machado, Josué dos Santos, Carlos Ezequiel e Joabe Reis

21:00 - Amilton Godoy, Arismar do Espirito Santo , Lito Robledo, Caíto Marcondes, Nenê e Lea

22:30 - Filó Machado, Rafael Ferreira, Fabio Leandro e Felipe Machado

23:59 - Rubinho Antunes, Daniel D'Alcântara, Josué dos Santos, Cássio Ferreira, César Roversi, Paulinho Malheiros, Fernando Corrêa, Alberto Luccas, Cleber Almeida

01:30 - Alex Buck, Louise Woolley, Bruno Migotto e Michel Leme

03:00 - Amoy Ribas, Thiago Espirito Santo, Fernando Amaro, Diego Garbin, Jorginho Neto e Jota P.

04:30 - Jônatas Sansão, Sidmar Vieira, Thiago Alves e Davi Sansão

06:00 - Marcelo Jesuino, Cuca Teixeira, Carlinhos Noronha e Wilson Teixeira

07:30 - Debora Gurgel, Dani Gurgel, Tiago Rabelo e Sidiel Vieira

09:00 - Dino Barioni, João Cristal, Giba Favery e Robertinho Carvalho

10:30 - Teco Cardoso, Lea Freire, Tiago Costa, Fernando Demarco e Edu Ribeiro

12:00 - Fabio Torres, Edu Ribeiro e Paulo Paulelli

13:30 - Daniel Santiago, Vitor Cabral, Frederico Heliodoro e Pedro Martins

15:00 - Guilherme Ribeiro, Daniel de Paula, Rodrigo Ursaia, Vinicius Gomes, Ricardo Braga e Rafael Abdalla

16:30 - Maurício de Souza, Vitor Alcantara, Carlos Alberto de Alcântara, Paulinho Vicente, Otávio Nestares, Paulo Jordão, Samuel Pompeo, Jaziel Gomes, Nino Nascimento, Gabriel Gaiardo, Daniel D'Alcantara e Paulo Malheiros

Marconi x barão de itapetininga

20:00/22:00/24:00/14:00 - Judocas Acrobatas Muito Loucos - Franco e Petit

01:00 - Palhaço Saxtrupiado

11:00/13:00 - Passeio Monociclistico

15:00 - Mulher Banda

Theatro Municipal de São Paulo

18:00 - Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo

21:00 - São Paulo no Balanço do Choro (1980) - Laércio de Freitas

00:00 - Arismar, Hermeto, Nenê (1993)

03:00 - Depois do Fim (1983) - Bacamarte + Jane Duboc

06:00 - Como é Bom Ser Punk (1985) - Língua de Trapo

09:00 - Coração (1976) - Alaíde Costa

12:00 - Tamba Tajá (1976) - Fafá de Belém

15:00 - Eterno Como Areia (1979) - Diana Pequeno

18:00 - Mudança de Comportamento (1985) - Ira!

Praça das Artes - Dança

21:00 - O Balcão de Amor (Duo) - Balé da Cidade de São Paulo

22:00 - Ecos - Cia. Fragmento

00:30 - Eu em ti - Cia. Carne Agonizante

03:00 - Terreiro Urbano - Cia. Treme Terra

07:00 - YEBO - Gumboot Dance Brasil

09:00 - O Boi no Telhado / Sabiá / Trama - Cisne Negro Cia. de Dança

12:00 - Choros - Estudo dos Ritmos Brasileiros nº 6 - Ballet Stagium

15:00 - Tango sob dois olhares - Raça Cia. de dança

17:00 - Suave - Alice Ripoll

Galeria Olido

18:00/22:00 - Jam Frank Ejara

Intervenções e coletivos

Cine Art Palácio

18:00 - Deus é um DJ

20:00 - Mordedores

21:00 - Deus é um DJ

22:00 - Bananas

00:00 - Mother (Goldie) + Vídeo Projeção

04:00 - Deus é um DJ

12:00 - Ensaio para um Flash Mob

16:00 - A Mulher que Voava com os Peixes

17:00 - Deus é um DJ

Largo do Paissandú - Circo

18:00 - Sonho de Uma Bailarina - Amercy Marrocos

20:00 - Magnific - Arena Circus

22:00 - Eranko - Cico de Ébanos

23:59 - Caravana Circo Vox

02:00 - Mestres em Ação

03:30 - Cabaré Malabarístico e Circense

08:00 - Circo Malabarístico dos Irmãos Becker

10:00 - Circo Spacial

12:00 - Trixmix Cabaret

14:00 - É Nois na Xita - Grupo Namakaca

15:00 - Caravana da Palhaça Rubra

17:00 - Tchu-Tchu-Tchu-ParaladosanjoS

Largo de Santa Ifigênia

18:00 - Back Spin Crew e São Bento

00:30 - Nelson Triunfo na Festa Soul

09:00 - Gloriosas Batalhas + 1

Praça do Correio

11:00 - Membranas Duplo - Coletivo Elástica

14:00 - Os Favoritos da Catira

16:00 - Ilú Obá de Min

Boulevard São João

20:00 - Oficinas Livres de Malabares e Arte Circenses

09:00 - Oficinas Direcionadas de Malabares e Arte Circenses

14:00 - Jogos e Competições de Malabares e Arte Circenses

Estacionamento Praça das Artes

19:00h - Chave do Centro - VisualFarm

Praça Ramos

18:00- Cegos - Desvio Coletivo

10:00/12:00/14:00 - Sandwalk With Me

Cia. Damas em trânsito e bucaneiros - coreógrafo: Alex Ratton

Museu do Teatro

24h - Lounge dos Games -

Palco - Vale do Anhangabaú/Chá

18:00 - Nhocuné Soul

20:00 - Carlos Dafé

22:00 - Super Soul

23:59 - Wilson das Neves

02:00 - Lady Zu

04:00 - Di Melo

06:00 - Bukassa

08:00 - Mãe Beth de Oxum

10:00 - Banda Black Rio convida Walmir Borges

12:00 - Os Opalas & Sandra de Sá

14:00 - Dexter

16:00 - Uma Viagem pelo Rap Nacional - Milton Salles e convidados

Tablado Cultura Popular - Anhangabaú

18:00 Afoxé Ilê Omo Dada (SP)

19:00 Candearte

20:00 Maracatu Lelê de Oyá

21:00 Folias e Folguedos com Inimar dos Reis

22:00 Samba da Dona Aurora

23:30 Jongo Dito Ribeiro

01:00 Jongo de Embu das Artes

02:30 Jongo de Piquete

04:00 Samba do Cururuquara

05:30 Samba de Bumbo Paulista Votubumbá

06:30 Maracatu Porto de Luanda

08:00 Sambada de Cavalo Marinho do Boi Manjarra

09:00 Moçambique São Benedito do Belém

10:00 Congada de Santa Efigênia

11:00 Batuque de Umbigada

12:00 Orquestra de Berimbaus do Morro do Querosene sob a Regência de Dinho Nascimento

13:00 O Casamento Caipira de Simão e Marieta Feito pelo Próprio Santo Antônio com Mestre Valdeck de Garanhuns

14:00 Nega Duda e o Samba de Roda do Recôncavo da Bahia

15:00 Maracatu Ilê Aláfia

16:00 Maracatu Caracaxá

17:00 Maracatu Bloco de Pedra

18:00 Fernanda Coimbra

19:00 Lika Rosa

20:00 Dandara e Clandestino

21:00 Shanawaara

22:00 Jordana

23:00 Renata Grazzini

00:00 Camila Brasil

01:00 Divas do Rip Rop

02:00 Amanda Negra Sim

03:00 Dory de Oliveira

04:00 Luana Hansen

05:00 Sharylaine

07:00 Tássia Reis

08:30 Mulheres Multiplicando a Cultura Hip Hop

10:00 Toré do Programa ìndos na Cidade

12:00 Coral Guaraní das Aldeis de São Paulo

13:30 Mestre Aderbal

15:00 Poesia Samba Soul

17:00 Veja Luz

18:00 A Plenos Pulmões

19:00 Afromix Itinerante

21:00 Bodega do Brasil

23:00 Candeeiro

00:00 Cooperifa

01:00 d ?Quilo

02:00 Elo da Corrente

03:00 Encontro de Utopias

04:00 Filhos de Ururai

08:00 Mesquiteiros

09:00 Perifatividade

10:00 Praçarau

11:00 Slam da Guilhermina

12:00 Slan do 13

13:00 Sobrenome LIberdade

15:00 Umbigos

16:00 Utopia no Asfalto

Tablado Saraus - Praça Pedro Lessa

18:00 A Plenos Pulmões

19:00 Afromix Itinerante

21:00 Bodega do Brasil

02:00 Elo da Corrente

03:00 Encontro de Utopias

04:00 Filhos de Ururai

09:00 Perifatividade

11:00 Slam da Guilhermina

13:00 Sobrenome LIberdade

16:00 Utopia no Asfalto

Itinerantes (Praça do Correio)

19:00 Kombi do Rap

02:00 Jazz na Kombi

09:00 Emblues Ber Band

11:00 Ciclistas Bonequeiros

15:00 Ilú Obá de Min

Ladeira da Memória

14:00 - Era uma Vez um Rei - Pombas Urbanas

Sé - Palco Zé do Caroço

18:00 - Duda Ribeiro

20:00 - Yvison Pessoa

22:00 - Chocolate

23:59 - Marquinhos Jaca

02:00 - Flávia Oliveira

04:00 - Renné Sobral

06:00 - Emerson Urso

08:00 - Grazzi Brasil

10:00 - Inimigos do Batente

12:00 - Thobias da Vai-vai

14:00 - Roberta Oliveira

16:00 - Mosquito

18:00 - Adriana Moreira

Sé - Palco Toniquinho Batuqueiro

19:00 - Terreiro de Compositores

22:00 - Pagode do Cafofo

01:00 - Pagode da 27

04:00 - Samba do Sino

07:00 - Samba da Cultura

10:00 - @migas do Samba.com

13:00 - Berço do Samba S. Mateus

16:00 - Samba de Todos os Tempos

Sé/XV de Novembro - Palco Geraldo Filme

18:00 - Samba da Laje

21:00 - Samba da Vela

00:00 - Maria Cursi

03:00 - Samba da Feira

06:00 - Roda de Samba do Quilombo

09:00 - Samba da Toca

12:00 - Samba da Tenda

15:00 - Samba Na Palma da Mão

18:00 - Rua do Samba

Palco São Francisco - Centro Aberto

19:00 - Fantástica Fábrica de Chocolate (1971) - trilha ao vivo de Trupe Chá de Boldo

22:00 - O Bandido da Luz Vermelha (1968) - trilha ao vivo de Roberto Luna

00:30 - Rock'n'Roll High School (1979) - trilha ao vivo de Daniel Belleza e os Corações em Fúria

02:30 - O Mágico de Oz (1939) - trilha ao vivo de Victor Rice interpretando The Dub Side of The Moon

12:00 - Simone Mazzer

14:00 - Tiê

16:00 - Anelis Assumpção

18:00 - Beatriz Azevedo

Praça do Patriarca

Durante 24 horas, cento e trinta músicos se revezam interpretando clássicos do gênero e canções autorais.

18:00 - Roda de Choro de São Paulo (24 horas)

Álvares Penteado - Coreto

18:00 - Cabaré Três Vinténs

20:00 - Geografia Inútil - Erro Grupo

22:00 - Reza Paz

00:00 - Bombardino no Choro

02:00 - Califaliza

09:00 - Elucidário - Cambar

10:00 - Bagagem de Mão

11:00 - Valdek de Garanhuns

13:00 - Banda Musical da Guarda Civil Metropolitana

15:00 - Modesta Proposta

16:00 - Milhor - Grupo Caixa de Imagens

Largo São Bento

19:00 - Balões Vermelhos - Cia Etra de dança contemporânea

21:00 - Diálogos Ancestrais - Trupe Benkady

23:00 - Experimento 3 - Key Sawao

01:00 - Duo para dois perdidos - DUAL cena contemporânea

02:00 - Outras portas, outras pontes - Cia. Sansacroma

04:00 - Girar - Grupo Batakere

06:00 - Papper Dolls - Plataforma Desvio

08:00 - Cardápio de Dança - Liga da Dança Dura

11:00 - Cisza, o último silêncio é a morte - Com(som)Antes

15:00 - Posso Dançar pra você? - Cia Domínio Público

16:00 - Deslocamentos - Experimento III - Marta Soares

Praça Roosevelt (Galinhódromo)

Praça Franklin Roosevelt, 158

19:00 às 03:00 - Espaço dedicado às tradicionais galinhadas, prato típico do receituário caipira brasileiro.

Restaurantes participantes: Aconchego Carioca; Bar da Dona Onça; Bar do Biu; Galinhada Dalva e Dito; Galinhada do Bahia; Mocotó; Santa Ana Bistrô, entre outros.

Palco Copan - Teatro

19:00 - 7 Conto - com Luis Miranda

22:00 Alma Imoral - com Clarice Niskier

00:30 - Maria que virou Jonas ou A Força da Imaginação - Cia. Livre

03:00 - Quem tem Medo de Travesti? - Coletivo As Travestidas

06:00 - Dias e Noites - Cemitério de Automéveis

09:00 - Valéria e os Pássaros -Cia. Velha Companhia

12:00 - ppp@WllmShkspr.br - Parlapatões

15:00 - Elza e Fred - O Amor Não Tem Idade - com Umberto Magnani

18:00 - Pessoas Perfeitas - Cia Os Satyros

Minhocão

18:00 - The Smell of Dust

18:00 - Projeção de filmes - Video Camp - Maria Farinha Filmes e Alana

19:00 - Grama no Minhocão, de Pietro Sargentelli

19:00 - Slow Art

19:00 - Gente Jardim - Estudio Xingu

22:00 - Slow Art

08:00 - Mercado Mundo Mix

09:00 - Tramas Reticulares

10:00 - Gente Jardim - Estudio Xingu

15:00 - Promenade - Dudu Tsuda

10:00 - A Provocação do Afeto - Rodrigo Guima

18:00 - Karaokê na Praça

18:00 - Projeção de filmes - Video Camp - Maria Farinha Filmes e Alana

24 horas

Pela Rua com Recortes - Zé Vicente

Microrroteiros - Laura Guimarães

Irmãos Green

Varal - Michi Provensi

Elevado - Adi Leite

Peixe fora D'água - Michi Provensi

VIRADA CORAL

Biblioteca Monteiro Lobato (Dia 21)

15:00 - Coral Infantojuvenil Celso Leite

15:30 - Coral indígena Guarani Ara Ovy

16:00 - Coro Juvenil Osesp

Catedral da Sé

18:00 - Coral Gerações

18:45 - Coral MAP

09:00 - Coral titular da Catedral da Sé

11:00 - Coro da Diocese de Santo Amaro

12:30 - Coro Adulto Emesp Tom Jobim

14:15 - Coro OAB/CAASP

Cemitério da Consolação

01:00 - Coral Paulistano Mário de Andrade

01:30 - Coro Luther King

02:00 - Coral Quinteucanto

02:30 - Grupo Vocal "TRATO NO TOM"

Centro Cultural Correios

Av. São João, s/nº - Vale do Anhangabaú (Dia 21)

11:00 - Coral Em Tom

12:30 - Grupo Vocal Compasso 22

13:15 - Coro da Cooperativa Paulista de Teatro

14:00 - Coralusp Grupo Dona Yá Yá

14:45 - Coralusp Grupo Tendal

15:30 - CoralUSP XI de Agosto e CoralUSP 12 em Ponto

Cripta da Sé

00:00 - Audi Coelum

18:00 - Coral Feminino IBPV

19:30 - De Todos os Cantos

20:15 - Coral Gerações

21:00 - Cia. Canto Vivo

21:45 - Novo Coral de Suzano

23:15 - Madrigal Amazonas da UEA

01:00 - Núcleo Teatral Opereta

06:30 - Vozes ao Cubo

07:30 - De Todos os Cantos

08:15 - Coro Osvaldo Lacerda

13:00 - Coro da Igreja Presbiteriana do Butantã

13:45 - Coral Cultura Inglesa

14:30 - Coral Patois

15:15 - Coral Vozes Paulistanas

16:00 - Coro Vox Anima

18:45 - Coro Luther King

Escadarias do Theatro Municipal (Dia 21)

14:00 - Coral da Cidade de São Paulo

Igreja Nossa Senhora da Boa Morte (Dia 21)

Rua do Carmo, 202 - Centro

13:00 - Coral Patois

13:45 - Madrigal Ever Dream

14:30 - Grupo Vocal Compasso 22

15:15 - Coral da Oficina de Arte e Cultura

Igreja da Consolação (Dia 21)

R. da Consolação, 585

13:30 - Coral Vozes Paulistanas

14:15 - Coral Jovem Cênico Mackenzie

15:00 - Benção de Paz e Coral Lazi

Mosteiro São Bento

18:00 - Coro da Diocese de Santo Amaro

20:00 - Fórum "Misa Luba"

21:30 - Madrigal Amazonas da UEA

23:15 - Coral Paulistano Mário de Andrade

12:30 - Coral "A Tempo"

13:45 - Coral A Música Venceu

15:00 - CoralUSP Ribeirão Preto / Madrigal Revivis

Museu de Arte Sacra

Av. Tiradentes, 676, Luz

18:00 - Grupo Vocal 4.4

19:00 - Coral Filarmônico Ikeda do Brasil

10:00 - Coral Feminino IBPV

11:30 - Coro de Câmara Unesp

14:00 - Coro Luther King

15:00 - Coral do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Palácio da Justiça

19:30 - Madrigal Amazonas da UEA

21:30 - Coro Luther King

23:00 - Seminário "Negro Spiritual"

11:00 - Coral Fundap

14:00 - Coral Paulistano Mário de Andrade

15:30 - Coral da Cidade de São Paulo

Praça das Artes

18:00 - Coral "A Tempo"

19:15 - Coral da Guarda Civil Municipal SP

20:30 - Coral Colégio Oshiman

21:45 - Voz Moscada

23:00 - Grupo Vocal "TRATO NO TOM"

09:00 - Madrigal "Sempre en Canto"

11:00 - Madrigal EnCanto

12:45 - Coral e Camerata da Policia Militar de SP

14:00 - Coral indígena Guarani Ara Ovy

15:15 - De Todos os Cantos

Praça das Artes - Sala do Conservatório

18:00 - Coral Infantojuvenil da Escola de Música

19:00 - Madrigal Belo Canto

19:45 - Madrigueiros

21:00 - Coral "A Tempo"

23:00 - Audi Coelum

01:30 - Coral Paulistano Mário de Andrade

03:00 - Madrigal Amazonas da UEA

09:00 - Coral Itaú Unibanco

10:30 - Voz Ativa Madrigal

13:30 - CoralUSP Ribeirão Preto / Madrigal Revivis

15:00 - Coral Paulistano Mário de Andrade

16:00 - Coral Cultura Inglesa

Theatro Municipal de São Paulo (Salão dos Arcos)

18:45 - Grupo Vocal Soul Luz

19:30 - Madrigal EnCanto

20:15 - Grupo Vocal 4.4

21:00 - Coral da Guarda Civil Municipal SP

21:45 - Grupo Vocal Ecoart

22:30 - Núcleo Teatral Opereta

00:00 - Coral Quinteucanto

00:45 - Grupo Vocal "TRATO NO TOM"

02:00 - Madrigal Amazonas da UEA

07:30 - Vozes ao Cubo

09:00 - Grupo Vocal 4.4

09:45 - Coro Osvaldo Lacerda

10:30 - Coral Patois

11:15 - Grupo Vocal Arirê

12:00 - Grupo Vocal Ecoart

12:45 - Cia Deodara

13:30 - Voz Moscada

14:15 - Cia Deodara

15:00 - Madrigal da Escola Municipal de Música