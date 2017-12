Selvagens à Procura de Lei faz show explosivo com toques políticos no Lollapalooza

Os cearenses do Selvagens à Procura de Lei fizeram um show de alta combustão. Com um repertório afiado e bem executado, conseguiram cativar o público do Palco Interlagos, um pouco maior do que assistiu ao show do Brothers of Brazil. Parecia que era o último show da história do quarteto, e eles decidiram dar o melhor de si.

O cunho político também fez parte do show. Eles interpretaram "Bem-Vindo ao Brasil", com versos criticando a sociedade brasileira e seus estereótipos e encerraram o show com uma citação de Geração Coca-Cola, da Legião Urbana. Houve ainda uma "homenagem às forças armadas, que há 50 anos deu um golpe", com a execução de Sr. Coronel (Teve amigos influentes no magistrado/ Já rodou os quatro cantos da terra/ Mas hoje vive no escuro de uma caverna/ Porque lá é o seu lugar/ Lá é o seu quartel/ Não é mesmo, Sr. Coronel?).

Houve alguns momentos mais doces, como Despedida, com a plateia cantando junto. Mas é na pauleira que Gabriel Aragão (vocal e guitarra), Rafael Martins (vocal e guitarra), Caio Evangelista (baixo) e Nicholas Magalhães (bateria) dão show.