Selos em homenagem aos Beatles batem recorde de vendas O Royal Mail, o Correio da Grã-Bretanha, lançou uma coleção de selos dos Beatles como forma de homenagear a "extraordinária" contribuição do grupo ao país. Os seis selos, colocados à venda este mês, reproduzem as imagens que aparecem nas capas de seis dos álbuns mais famosos dos Beatles: With The Beatles, Sgt Pepper´s Lonely Hearts Club band, Help!, Abbey RoadLet It Be e Revolver. Este último álbum é freqüentemente apontado como o melhor de todos dos Beatles, "então não deixe de adquirir o selo", sugere a rede de correios. A série está a ponto de bater "o recorde mundial de vendas de uma única emissão fora de uma celebração real", explicou a sociedade de correios britânica em um comunicado. O interesse por esta série de seis selos é mundial, com um interesse maior por parte do Japão, Estados Unidos e Canadá. "A demanda dos colecionadores canadenses é tão grande que o correio daquele país venderá selos em seus próprios estabelecimentos", segundo o comunicado do Royal Mail, que destacou que esta é a primeira vez que outro país vende selos britânicos. As compras pela internet bateram o recorde obtido em 2006 com a emissão comemorativa do 80.º aniversário da rainha Elizabeth II. O Royal Mail se negou a informar qual foi o número de selos emitidos para esta série única.