Selo de dance music processa estrela do Youtube por violação de direito autoral

A Ultra Records e a Ultra International Music estão processando Phan por violação de direitos autorais, alegando que ela usou canções e coletâneas de alguns dos maiores DJs e grupos de dance music do mundo em seus criativos vídeos sem autorização.

O caso, apresentado na quarta-feira no Tribunal Distrital de Los Angeles, deixa claro que o selo mal começou sua busca pelas muitas produções online de Phan, mas já descobriu dúzias de violações, de acordo com a ação legal.

Os vídeos foram vistos mais de 150 milhões de vezes, de acordo com a gravadora.

Phan ficou famosa na Internet com vídeo-aulas sobre cosmética e maquiagem. Seu vídeo “Barbie Transformation Tutorial”, no qual ensina como se parecer com a boneca, foi visto mais de 54 milhões de vezes, e seu vídeo sobre Lady Gaga, mais de 45 milhões de vezes.

Phan tem mais de 6,6 milhões de assinantes em seu canal no YouTube.