Selena Gomez revela que tem lúpus e fez quimioterapia

A cantora pop e atriz Selena Gomez revelou em uma entrevista que descobriu ter lúpus, o que a levou a cancelar o final de sua turnê em 2013, mas que agora a doença autoimune está em remissão.

“Fui diagnosticada com lúpus, e fiz quimioterapia”, contou Selena, de 23 anos, à revista Billboard. “Minha pausa na verdade foi por isso. Eu poderia ter tido um derrame”, disse.

Selena cancelou apresentações na Rússia e na Austrália declarando à época que precisava “dedicar algum tempo a mim mesma”.

A decisão, seguida de um período em uma clínica de reabilitação no Estado norte-americano do Arizona, rendeu boatos nos tabloides sobre uma suposta luta com remédios e álcool e até dificuldades para lidar com o rompimento com o cantor Justin Bieber, o que Selena afirmou à Billboard tê-la irritado.

“Eu queria tanto dizer ‘vocês não têm a menor ideia, estou na quimioterapia’”, declarou ela na nova edição da revista, lançada nesta quinta-feira, 8.

“Mas o que me deu raiva foi simplesmente a sensação de precisar dizer isso. É horrível entrar em um restaurante e todo mundo olhar para você, sabendo o que estão dizendo. Eu me isolei até me sentir confiante e à vontade de novo”.