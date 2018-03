Selena Gómez revela detalhes sobre transplante de rim que realizou

Associated Press

A cantora Selena Gómez revelou que uma amiga, Francia Raisa, salvou a sua vida doando-lhe um rim no começo do ano. Gómez e Raisa deram uma entrevista para a NBC News que será transmitida na próxima semana.

Gómez disse que não queria pedir a ninguém que fosse doador, mas que Raisa "se ofereceu e o fez". A cantora anunciou o procedimento no mês passado, quando disse que precisou de um novo rim para a sua batalha contra o lúpus.

O lúpus é uma doença autoimune em que o corpo ataca erroneamente seus próprios tecidos, incluindo os rins. Sua condição, disse à NBC, "era realmente de vida ou morte".

Raisa, de 29 anos, é uma atriz norte-americana de origem mexicana e hondurenha, conhecida por seu papel na série "A Vida Secreta de uma Adolescente Americana" (The Secret Life of the American Teenager), da ABC./AP