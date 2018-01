Selena Gomez fará pausa na carreira após ataques de pânico

A cantora pop Selena Gomez disse nesta terça-feira, 30, que estava fazendo uma pausa na carreira para lidar com ataques de pânico e depressão, que são considerados efeitos colaterais do lúpus que a afeta.

Selena, 24 anos, divulgou o comunicado no meio de sua turnê mundial Revival, e cerca de um ano após revelar que foi diagnosticada com lúpus.

O Lúpus é uma doença autoimune que pode danificar qualquer parte do corpo e afeta cerca de 1,5 milhão de norte-americanos, de acordo com a Lupus Foundation of America.

Não ficou imediatamente claro quando ela começaria a pausa, ou o que aconteceria com o resto da turnê, principalmente na Europa e na América do Sul, até o fim de 2016.

"Eu descobri que ansiedade, ataques de pânico e depressão podem ser efeitos colaterais da lúpus, que pode apresentar seus próprios desafios", ela disse.

"Eu quero ser proativa e focar em manter minha saúde e felicidade e decidi que o melhor caminho a seguir é dar um tempo... Eu preciso enfrentar isto de cabeça erguida para garantir que estou fazendo todo o possível para o meu bem", disse a ex-estrela do canal Disney Channel.